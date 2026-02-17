محمد عبدالجليل: كنت أتمنى عدم مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي

تحدثَ محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الجيش الملكي المغربي ، ، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا ، والتي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال محمد عبدالجليل في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN :



بصمات الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي ، لم تظهر مع الفريق حتى الآن ، ولم يتعادل الأهلي في 4 مباريات بمشواره في دور المجموعات مع أي مدرب سابق ، والأداء تحت قيادة توروب في تراجع مستمر ، كما أن الفريق يتواجد في المركز الرابع بالدوري الممتاز وهذا وضع غير مطمئن للفريق.

وتابع: كنت أتمنى عدم مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي واستمرار معاقبته حتى يتعلم من أخطائه ، وعلى الرغم من قيمته الفنية الكبيرة ، إلا أن الانضباط والالتزام خارج الملعب أهم من أي مباراة.