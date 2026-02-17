قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب إحاطة بشأن استثناء فئات من أعضاء هيئة التعليم من صرف حافز 1000 جنيه دون سند قانوني
انخفاض ملحوظ بالحرارة ورياح نشطة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
بحضور ترامب.. السعودية تستضيف منتدى "مبادرة الاستثمار" بولاية ميامي
روسيا تتصدي لأكثر من 150 طائرة مسيرة أوكرانية
سفير اليابان: 90 مدرسة يابانية في مصر قريبًا.. واللغة اليابانية مادة اختيارية العام المقبل
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
مصر والمغرب يكتبان الفصل الأبرز في ربع النهائي القاري .. نصف المقاعد بين القاهرة والرباط
كارثة طريق الكابلات.. بقع زيت تتسبب في دهس دراجة نارية وسحبها أسفل تريلا بالقاهرة.. وشاهد عيان يكشف التفاصيل
قبل صدام ربع النهائي القاري.. قراءة شاملة في المنافسين المحتملين للأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال والزمالك والمصري في الكونفيدرالية
مليون وجبة للفلسطينيين في غزة من "المطبخ الإنساني الرمضاني" بالشيخ زويد
الدوري.. موعد مباراة الأهلي القادمة بعد طي صفحة دوري أبطال إفريقيا
غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر

رباب الهواري

استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سيراميكا كليوباترا، في اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس مصر لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع  سيراميكا كليوباترا  مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى مواصلة مشواره في البطولة، وحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، من أجل المنافسة بقوة على اللقب المحلي.

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في استعادة جزء كبير من بريقه خلال الفترة الأخيرة، محققًا فوزين متتاليين كان لهما أثر إيجابي على الحالة الفنية والذهنية للاعبين، حيث تفوق على سموحة في الدوري المصري، قبل أن يحقق انتصارًا مهمًا على كايزر تشيفز في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ليؤكد الفريق عودته التدريجية للطريق الصحيح.

ويراهن الجهاز الفني للزمالك على مزيج من الخبرة والشباب داخل أرض الملعب، من أجل فرض أسلوب اللعب منذ الدقائق الأولى، والضغط على دفاعات سيراميكا كليوباترا، مع استغلال الفرص الهجومية بأفضل صورة ممكنة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: عبد الرحيم إيشو، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، مع مفاضلة بين عمر جابر ومحمد إبراهيم لشغل الجبهة اليمنى.

خط الوسط: محمد إسماعيل، محمد شحاتة، وخوان بيزيرا.

خط الهجوم: أحمد شريف، ناصر منسي، وعدي الدباغ.

ويأمل جمهور الزمالك أن ينجح الفريق في تجاوز هذه المواجهة الصعبة، ومواصلة الزحف نحو منصة التتويج، خاصة أن بطولة كأس مصر تمثل هدفًا مهمًا لإسعاد الجماهير هذا الموسم


 

