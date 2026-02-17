خطوة لدعم الاستقرار.. الزمالك يجهّز لصرف مستحقات اللاعبين

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تحرك جديد داخل نادي الزمالك، يهدف إلى إنهاء جزء كبير من أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة، في خطوة تؤكد سعي مجلس الإدارة لفرض الاستقرار داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة.



قرار بصرف شهرين خلال أيام

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته في برنامج “ستاد المحور”، أن مجلس إدارة الزمالك استقر بشكل نهائي على صرف شهرين من مستحقات لاعبي الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك ضمن خطة لتخفيف الأعباء المالية عن اللاعبين وإعادة التركيز الكامل على المنافسات المحلية والقارية.

خطوة لدعم الاستقرار داخل الفريق

وأشار الغندور إلى أن هذه الخطوة تأتي في توقيت مهم للغاية، خاصة مع ضغط المباريات، وحاجة الفريق إلى حالة من الهدوء والتركيز داخل غرفة الملابس. كما أن صرف المستحقات يعد رسالة واضحة من الإدارة للاعبين بأن النادي حريص على حقوقهم ودعمهم.

مكافآت خاصة بعد التأهل للكونفدرالية

وأضاف الغندور أن إدارة الزمالك كانت قد قامت بالفعل بصرف مكافآت خاصة للاعبين عقب نجاح الفريق في التأهل إلى دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وهو ما ساهم في رفع الروح المعنوية وتحفيز اللاعبين للاستمرار بنفس القوة خلال المباريات المقبلة.

تحركات إدارية لتجاوز الأزمة

واختتم الغندور حديثه بالتأكيد على أن مجلس إدارة الزمالك يعمل في الوقت الحالي على ترتيب الأولويات المالية، من أجل إنهاء الملفات المتراكمة، وتوفير مناخ مناسب للفريق لتحقيق نتائج إيجابية، سواء في الدوري المصري أو البطولة الأفريقية، خاصة مع دخول الموسم مراحل حاسمة تتطلب تركيزًا عاليًا وانضباطًا كبيرًا داخل النادي



