هشام حنفى يحتفل بفوز «سيدات الطائرة» بالسوبر المصري على حساب الزمالك

احتفل هشام حنفي نجم الأهلي السابق بفوز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3-1 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى مواجهة حسم لقب كأس السوبر للموسم المحلى 2025- 2026، ليتوج باللقب.

وكتب هشام حنفي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك" فتيات الذهب أبطال السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي الأهلي السوبر .. ملك السوبر 🏆🦅"

الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري

توج الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني البرازيلي باولو ميلاجريس بطلا لكأس السوبر المصري، للموسم الحالي 2025/2026.

وحصد الأهلي بطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما امس في الجولة الثالثة والأخيرة.

أقيمت مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس السوبر، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وخاض الأهلي 3 مباريات في بطولة كأس السوبر المصري جاءت نتائجها كالتالي:

الأهلي (3) - (2) وادي دجلة

الأهلي (3) - (0) سبورتنج

الأهلي (3) - (1) الزمالك