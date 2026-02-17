حسن مصطفى يطالب برحيل نجم الزمالك.. تفاصيل

طالب حسن مصطفى، نجم الأهلي السابق، مجلس إدارة نادي الزمالك برحيل الأنجولي شيكو بانزا عن صفوف الأبيض، بعد تراجع مستواه مع الفريق خلال الفترة الماضية وتصرفاته غير المقبولة على حد وصفه.

وقال حسن مصطفى في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»: "شيكو بانزا لاعب مجنون ولازم نادي الزمالك يمشيه وأي ناشئ هيلعب في الزمالك هيبقى أحسن منه، ومصطفى شلبي أحسن منه بكتير".

أضاف: "مصطفى شلبي لاعيب كويس بيعرف يدافع ويهاجم كويس وعارف الدوري المصري عامل إزاي، مش واحد مش عارفين هيعمل أي؟":

تابع: “بيقعد يعمل حركات صعبة أوي مع منتخب أنجولا، ونفس القصة مع نادي الزمالك، وهو كان لازم الزمالك يمشيه”.