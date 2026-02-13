بالتاتو.. شيكو بانزا يثير الجدل بظهور لافت

أثار شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حالة من الجدل بين جماهير القلعة البيضاء، بعدما نشر صورًا عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستجرام».

وظهر شيكو خلال الصور أثناء قيامه بعمل “تاتو”، وذلك قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.



تلقى نادي الزمالك ضربة قوية قبل مواجهته المرتقبة أمام كايزر تشيفز في إطار منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وذلك بعد تأكد غياب لاعبين مؤثرين عن اللقاء الحاسم.

كان الزمالك قد تعرض لضغوط إضافية بعد تعثره في الجولة السابقة، ما زاد من أهمية اللقاء المقبل أمام متصدر المجموعة، وجعل الفوز هدفًا أساسيًا للفريق من أجل التأهل للدور التالي وتعزيز فرصه في المنافسة على اللقب.



موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع كايزر تشيفز غدا السبت بالجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع كايزر تشيفز، في السادسة من مساء غد السبت، على ستاد هيئة قناة السويس بالاسماعيلية.

يتكون طاقم التحكيم للمباراة الذي تم اختياره من السودان من جانب الاتحاد الأفريقى، كل من محمود علي محمود حكم ساحة، ويعاونه كل من محمد عبد الله إبراهيم وعمر حامد محمد مساعدين وعمرو إسماعيل السيد حكم رابع، واختار كاف الجيبوتي محمد مؤمن علي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام محمد قزاز من المغرب.