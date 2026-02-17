قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

في أول يوم عمل عقب تجديد الثقة.. تعرف علي خطة عمل محافظ الشرقية خلال الفترة المقبلة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

باشر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مهام عمله مستكملاً مسؤولياته، كمحافظ للإقليم لفترة جديدة ،عقب تجديد ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من العمل الجاد والإنضباط التنفيذي، بما يتسق مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على أرض الواقع، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.

كما حرص محافظ الشرقية أن يببعث برسائل طمأنة مباشرة إلى أبناء المحافظة، مؤكداً فيها أن المرحلة القادمة سيكون عنوانها:"العمل الجاد، والشفافية، والتواجد الميداني المستمر لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين" مؤكداً أن معيار نجاح أي مسؤول تنفيذي يُقاس بمدى انعكاس أدائه على تحسين جودة حياة المواطنين، لافتاً إلى أنه سيواصل جولاته الميدانية المفاجئة بكافة المراكز والمدن والأحياء والقرى والعزب، ولن يكتفي بالتقارير المكتبية، بل سيحرص على رصد مستوى الخدمات على أرض الواقع ، ومتابعة ما يُنشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي من شكاوى ومقترحات ، مع فحصها ودراستها وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بشكل فوري.

كما يؤكد محافظ الشرقية أن التواصل الدائم مع المواطنين، ودراسة الشكاوى بجدية، وسرعة الاستجابة للمشكلات، تمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، إلى جانب حسن إدارة الموارد والمعدات المتاحة وتعظيم الإستفادة منها، والعمل في إطار من التنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية والرقابية ونواب البرلمان، بما يحقق تكامل الأدوار ويعزز كفاءة الأداء.

أوضح محافظ الشرقية أن عدداً من الملفات الحيوية ستكون محل متابعة وإشراف مباشر، وفي مقدمتها تقنين الأوضاع، ومشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء، وانتظام العملية التعليمية، وحملات النظافة، ومتابعة المخابز، ومشروعات الإسكان، والتخطيط العمراني والحفاظ على الهوية البصرية، فضلًا عن التصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على الإنتهاء من المشروعات الجارية وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما يؤكد محافظ الشرقية تقديم كافة سبل الدعم لإنجاح المبادرات التنموية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتنمية موارد المحافظة، وتهيئة مناخ جاذب للإستثمار، مع تذليل أية عقبات قد تواجه القطاعات الخدمية والتنموية، بما يواكب توجه الدولة نحو تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة.

واختتم محافظ الشرقية رسائله بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستقوم على النتائج الملموسة لا التصريحات، داعياً أبناء الشرقية إلى المشاركة الإيجابية وطرح مقترحاتهم ومشكلاتهم، لأن العمل بروح الفريق الواحد هو السبيل لتحقيق تطلعات المواطنين وتعزيز مسيرة البناء والتنمية علي أرض محافظتنا الغالية والعريقة.

الشرقية محافظ الشرقية كمحافظاً للإقليم الرئيس عبد الفتاح السيسي

انتبهي قبل فوات الأوان.. علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قوانص الدجاج؟

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

