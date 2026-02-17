قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

الفول بالزبدة يتصدر مائدة أول أيام رمضان.. وصفة بسيطة بطعم شرقي غني

الفول بالزبدة
الفول بالزبدة
ريهام قدري

يتصدر طبق الفول بالزبدة مائدة السحور في أول أيام شهر رمضان المبارك، باعتباره من الأطباق التقليدية التي تجمع بين القيمة الغذائية العالية والمذاق الدافئ الذي يناسب أجواء الشهر الكريم.

يحرص كثيرون على تحضيره بطريقة مختلفة تضيف لمسة غنية ومميزة إلى الوجبة الأولى في رمضان.

ويُحضَّر الفول بالزبدة باستخدام الفول المدمس مع إضافة ملعقة من الزبدة المذابة التي تمنحه نكهة خاصة وقوامًا كريميًا، إلى جانب الثوم المفروم والكمون وعصير الليمون، مع إمكانية إضافة القليل من الطحينة لزيادة كثافته.

ويترك المزيج على نار هادئة لبضع دقائق حتى تتجانس المكونات وتتصاعد رائحته الشهية.

ويؤكد خبراء التغذية أن الفول يعد من الأطعمة الغنية بالبروتين النباتي والألياف، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول خلال ساعات الصيام، كما يمد الجسم بالطاقة اللازمة لبدء اليوم.

ويُنصح بتقديم الفول بالزبدة مع الخبز البلدي الطازج، إلى جانب الخضراوات الطازجة والبيض، للحصول على وجبة سحور متكاملة العناصر الغذائية في أول أيام الشهر الفضيل.

