جامعة طنطا تحتضن آفاق التعاون المصري الياباني في أنظمة الطاقة الذكية

استضافت جامعة طنطا اليوم فعاليات الملتقى العلمي المصري الياباني المشترك في مجالات "أنظمة الطاقة الذكية لمستقبل مستدام"، والذي انعقد بالتعاون بين الجامعة والجمعية اليابانية لتعزيز العلوم (JSPS) وجامعة ناغويا اليابانية، لبحث سبل الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة وتعزيز الشراكة الأكاديمية بين الباحثين المصريين واليابانيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك بحضور السفير إيواي فوميو سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، والدكتور عبد الفتاح صدقة رئيس جامعة طنطا الأسبق ورئيس جامعة السلام، والدكتور وجيه العسكري رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، والدكتور إيجي ناغاساوا مدير مكتب الهيئة اليابانية لتطوير العلوم بالقاهرة JSPS ، والدكتور شوجو كيمورا نائب رئيس جامعة ناجويا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية والبيئة، والدكتور حاتم أمين نائي رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات، والدكتور إبراهيم طنطاوي، رئيس جمعية خريجي JSPS.، والدكتور إيجي ناجاساوا من مكتب JSPS بالقاهرة، والدكتور صلاح سالمان، رئيس فرع رابطة خريجي جامعة ناغويا بمصر، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة.

افتتحت الفعالية بكلمات ترحيبية، أعرب خلالها الدكتور محمد حسين، عن سعادته باستضافة الجامعة هذا الحدث العلمي الدولي الهام، مشيراً إلى انه يترجم أهدافه عبر شعار "من التعاون الأكاديمي إلى الشراكة الاستراتيجية، مصر واليابان نحو مستقبل الطاقة الذكية والتنمية المستدامة"، موجها خالص الشكر إلى JSPS ومكتبها بالقاهرة، وإلى رابطة خريجي الجمعية اليابانية لتطوير العلوم في مصر (JSPSAAE) و إلى رابطة خريجي جامعة ناجويا في مصر، على هذا التعاون الذي يجسد شراكة مؤسسية قائمة على المعرفة والاحترام المتبادل، والى الشركاء والمنظمين والفرق التنفيذية التي أسهمت في إخراج هذا الحدث بهذا المستوى المشرف، وأضاف رئيس الجامعة أن موضوع "نظم الطاقة الذكية" أصبح أولوية وطنية تمس الصناعة والمدن الذكية والتحول الرقمي وأمن الطاقة وكفاءة الموارد، معربا عن تطلعه إلى أن تثمر هذه الندوة عن مسارات عملية، يأتي في مقدمتها تبادل باحثين وتدريب علمي، ودعم مسارات ما بعد الدكتوراه للباحثين الشباب، ومشروعات ثنائية في تخزين الطاقة والشبكات الذكية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والتعاون في نقل التكنولوجيا، وإشراف مشترك وتحكيم لرسائل الدراسات العليا وإلى أن تتحول توصيات الندوة إلى خطوات تنفيذية وشراكات مستدامة.

أضاف رئيس الجامعة أن العلاقات المصرية اليابانية هي شراكة حضارية ممتدة، تقوم على إيمان مشترك بأن التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان، مؤكداً أن اللقاء اليوم يؤكد على أن التعاون العلمي مسار استراتيجي لبناء مستقبل قائم على الابتكار والاستدامة، مشيراً إلى أن الأرقام خلال الفترة 2025-2020 وفقا لمنصة SCOPUS، تؤكد أنه تم نشر أكثر من 6000 ورقة بحثية بالتعاون بين أكثر من 500 مؤسسه بين جمهورية مصر العربية واليابان، ونشرت جامعة طنطا 519 ورقة بحثية بالتعاون مع اليابان خلال تلك الفترة أي ما يقارب من 10% من مجمل الأوراق البحثية ككل من أجمالي مشاركة الجامعات المصرية، و شارك ما يزيد على 20 من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بجامعة طنطا، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة المعاونة، في مهام علمية بدولة اليابان، فضلا عن تنفيذ عدد من البعثات والمهام العلمية الداخلية بالتعاون مع الجامعة المصرية اليابانية E- JUST بجمهورية مصر العربية.

وقد استعرضت الجلسات الصباحية برامج المنح الدراسية المتاحة عبر وزارة التعليم اليابانية (MEXT) قدمها السيد فوروجو هاياتو، إضافةً إلى عرض قدمه الأستاذ الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر، حول دور الابتكار في بناء الجامعات الريادية.

كما شهدت الجلسات العلمية، التي ترأسها الدكتور عبد العزيز عبد الدايم، و الدكتور محمد سعادة، زخماً بحثياً كبيراً؛ حيث استعرض الدكتور يوتاكا ماتسيو من جامعة ناغويا تقنيات "الفوليرين" لتحويل الطاقة الشمسية، ومن جانبه، عرض الدكتور ضياء الدين منصور من الجامعة المصرية اليابانية (E-JUST) تطبيقات "ذكاء الأشياء الاصطناعي" في تأمين الشبكات الذكية، كما ناقش الدكتور يوشييوكي كورودا من جامعة يوكوهاما الوطنية التصاميم الكيميائية للهيدروكسيدات المعدنية، بينما قدم الدكتور صالح شلبي من جامعة طنطا عرض حول التطورات في أنظمة الطاقة الشمسية المركزة، وترأس الدكتور صلاح سالمان الجلسة الختامية حيث قدم الدكتور محمد شاهين باحث بالمعهد القومي للعلوم والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة إباراكي، اليابان (AIST)، بحثا بعنوان، الطلاءات الخزفية المتقدمة نحو تحقيق الحياد الكربوني، والدكتور محمد بركات الأستاذ المساعد بكلية العلوم، جامعة طنطا، بحثا بعنوان التحليل الكهربائي للماء القلوي لإنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع.

في ختام اليوم، أقيمت مراسم تدشين فرع رابطة خريجي جامعة ناغويا بمصر (NUAL)، برئاسة الدكتور صلاح سالمان، تضمنت المراسم كلمة للدكتور ناوشي سوجياما، رئيس جامعة ناغويا، تلاها تسليم شهادة الاعتراف بالفرع ودرع التكريم، وشارك في التكريم وكلمات التهنئة كل من الدكتور ضياء الدين منصور، نائب رئيس الفرع، الدكتور أحمد كمال، السكرتير العام، الدكتور أحمد سعد، عضو المكتب التنفيذي، وسط أجواء احتفالية أكدت على عمق الروابط العلمية بين البلدين.