الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

هندسة طنطا تفوز بالمركز الأول في مسابقة أفضل كلية صديقة للبيئة

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

شهدت فعاليات الملتقى البيئي الأول لتحالف جامعات إقليم الدلتا، الذى نظمته جامعة طنطا اليوم، الخميس، تحت شعار "الأكاديميا والصناعة: نحو سد الفجوة "، إعلان نتائج مسابقة أفضل كلية صديقة للبيئة، وكذلك مسابقة المشروعات الطلابية الابتكارية.

قام بتسليم الحوائط الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

توجيهات وزارة التعليم العالي 

في مسابقة "أفضل كلية صديقة للبيئة"، فازت بالمركز الأول كلية الهندسة، وتسلم التكريم الدكتور أحمد نصر، عميد الكلية، والمركز الثاني كلية الصيدلة وتسلم التكريم الدكتورة منى الأعصر، عميدة الكلية، والمركز الثالث كلية العلوم، وتسلم التكريم الدكتورة عبير علم الدين، عميد الكلية.

كما تم إعلان نتائج المشروعات الطلابية الفائزة، حيث حصل على المركز الأول في محور استدامة الطاقة وإعادة التدوير والمشروعات الزراعية الذكية، مناصفة بين جامعتي الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والمنوفية، وفازت بالمركز الثاني جامعة سمنود التكنولوجية، كما حصل على المركز الأول في محور برمجيات الذكاء الاصطناعي والهندسي، مناصفة بين جامعتي كفر الشيخ، والدلتا التكنولوجية، وفازت بالمركز الثاني جامعة دمياط، وحصل على المركز الأول في محور الإبداع المجتمعي والخدمات الرقمية، جامعتي  طنطا والمنصورة الجديدة، والمركز الثاني جامعة السلام.

 

فوز طلاب وطالبات كلية الهندسة

وأهدى الدكتور محمد حسين درع الجامعة للدكتور مصطفى رفعت، وتم تكريم الدكتورة منى الأعصر، رئيس اللجنة العملية للملتقي، والدكتورة نهال عاطف، منسق عام المشروعات الطلابية بالملتقي، والدكتورة هاجر علم الدين، مقرر الملتقي، وتكريم الشركات الراعية للملتقى.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، والدكتور عبد الفتاح صدقة، رئيس جامعة طنطا السابق ورئيس جامعة السلام، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق، رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الصحفيين والإعلاميين، والطلاب.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا كلية الهندسة طلاب وطالبات أعضاء هيئة التدريس

التوت الأزرق
انتر لوك
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
محافظ الشرقية
