عقب تولي مهام عملها.. محافظ الوادي الجديد تعقد اجتماعا مع رؤساء المراكز

عقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع رؤساء مراكز المحافظة، وذلك في مستهل وصولها للمحافظة لتولي مهام عملها عقب أداء اليمين الدستورية، وذلك بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد.

وأكّدت المحافظ على تكليفات رئيس الجمهورية بالمتابعة والتواجد الميداني؛ لمتابعة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل مع الشكاوى والمشكلات بكافة القطاعات الخدمية بالمراكز، وتذليل المعوقات وتخفيف العبء عن المواطنين.

كما أشارت إلى التركيز على حسن استغلال الموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها، بما يتيح تحسين جودة الخدمات، كما وجهت بتكثيف جهود المراكز في الرقابة على الأسواق ومبادرات السلع الغذائية بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، والتوسع في توفير السلع الأساسية وإحكام الرقابة على الأسعار.

من ناحية أخرى، شددت مجدي على دراسة بنود خطة مشروعات الموازنة بدقة وفقًا للأولويات التنموية واحتياجات المواطنين المُلّحة؛ بما يحقق الصالح العام وتحسين مستوى معيشة المواطن.