وكيل وزارة الصحة بمطروح يتفقد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمدينة السلوم

تفقد الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح مقر الوحدة الصحية ومكتب صحة السلوم لمتابعة انتظام العمل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.

وحرص وكيل الوزارة على مراجعة منظومة صرف الألبان ومبادرة فخامة رئيس الجمهورية للكشف الطبى على المقبلين للزواج ، وكافة أعمال تنظيم الأسرة وتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات اللازمة للتشغيل .

وحرص الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح على التحاور مع شيوخ وعواقل وأهالى مدينة السلوم ، بمقر مجلس مدينة السلوم فى حضور خالد نافع نائب رئيس مركز ومدينة السلوم لبحث كافة احتياجاتهم .

وقام بزيارة مستشفى السلوم النموذجى حيث شملت الزيارة المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، ومتابعة مبادرات فخامة السيد رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى وحدة العقر ومنظومة ميكنة العقر، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة وانتظام سير العمل.

كما عُقدت جلسة تنسيقية مع مدير المستشفى الدكتور رضا بكر ، في إطار دعم التعاون وتكامل الجهود للارتقاء بالمنظومة الصحية.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق صرح الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح عن رفع درجة التأهب والاستعداد القصوى في مديرية الصحة بمطروح ، تزامناً مع إحتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد .

، وزيادة المترددين على المحافظة ،وكذلك ازدياد الحركة على الطرق السريعة ، ورفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات ووحدات الرعاية الأولية بمطروح

مؤكدًا على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتكثيف تواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض ومضاعفة أعداد الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالأقسام الحرجة .

كما أكد علي استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات والإدارات الصحية التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة ، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا ، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمديرية .

وأشار وكيل الوزارة إلى رفع درجة الإستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية فى المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وايقاف الأجازات الغير وجوبية لمديري المستشفيات والادارات والوظائف الإشرافية مع التأكيد علي تواجد مدير المنشأة ، وموافاة المديرية بأى مستجدات طارئة قد تحدث فى حينها .

والتأكد من توافر مخزون كافي من المستلزمات والادوية وسهولة الاتاحه ومراعاة أن يكون مخزن الكوارث جاهز للاستخدام حال الاحتياج طبقاً للسياسات .

بالإضافة إلى عمل نوبتجيات لإدارة خدمة المواطنين ورضاء المنتفعين بحد ادنى عدد اثنين فرد على مدار ال 24 ساعة ، والتأكيد على نشر رقم الشكاوي الموحد الخاص بالمديرية في كافه أقسام المستشفيات والوحدات الصحية

وتم التأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمراجعة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة ، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين ، وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لإستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها .

كما أكد علي استمرار العمل في قطاعات (الطب الوقائي والعلاجي)، للمرور الدوري على المستشفيات التابعة للمديرية بكافة مراكز المحافظة ، للتأكد من انتظام سير العمل .