استئصال نصف اللسان لمريض مصاب بورم.. الصحة تكشف التفاصيل

نجح مستشفى ملوي التخصصي في محافظة المنيا، في إجراء جراحة خطيرة لمريض مصاب بورم بالغدد الليمفاوية.



وقالت وزارة الصحة والسكان إن الفريق الطبي قام باستئصال نصف اللسان لمريض مصاب بورم، حيث كان المريض يبلغ من العمر 37 عامًا، وكان يعاني من قرحة بالجانب الأيسر من اللسان ذات مظهر مقلق، حيث كانت حمراء وملتهبة وذات قاعدة متصلبة.

وأضافت أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة، وتبين إصابته بورم باللسان، كما أجري فحص للرقبة وتبين وجود تضخم بالغدد الليمفاوية على الجانبين.



وتابعت وزارة الصحة والسكان: “كما أجريت أشعة مقطعية على الصدر، وتبين خلوها من أي انتشار سرطاني، وتقرر إجراء استئصال نصف اللسان المصاب بالورم، إلى جانب استئصال الغدد الليمفاوية الرقبية بالمستويات 1 و2 و3”.

نقل المريض إلى قسم العناية المركزة

وأشارت الوزارة إلى أنه تم نقل المريض إلى قسم العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي عقب انتهاء العملية مباشرة، حيث استمرت فترة التنفس الصناعي نحو 6 ساعات، قبل فصله بعد استقرار مؤشراته الحيوية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم الاعتماد على التغذية عبر الأنبوب الأنفي المعدي خلال المرحلة الأولى عقب الجراحة، وخرج المريض من المستشفى بحالة مستقرة، وهو حاليا تحت المتابعة الدورية بالعيادة الخارجية.



