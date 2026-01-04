قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الصحة تنظم المؤتمر العلمي الثاني للقلب بمستشفى هليوبوليس

المؤتمر العلمي الثاني للقلب بمستشفى هليوبوليس
المؤتمر العلمي الثاني للقلب بمستشفى هليوبوليس
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان المؤتمر العلمي الثاني للقلب «Cardio Heliopolis Summit» التابع للمؤسسة العلاجية بمستشفى هليوبوليس، بهدف تسليط الضوء على أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج جلطات القلب الحادة، وتطوير منظومة خدمات الطوارئ لضمان سرعة ودقة التدخل الطبي، إذ يُعد التدخل السريع العامل الحاسم في إنقاذ حياة المرضى.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المؤتمر شهد مشاركة نخبة من أطباء وجراحي القلب واستشاريي القسطرة التداخلية في مصر، في إطار حرص الوزارة على رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

 النسخة الثانية من المؤتمر 

وأضاف أن انعقاد النسخة الثانية من المؤتمر يؤكد التزام الوزارة بتطوير الأداء الطبي، ورفع كفاءة الكوادر الصحية، ومواكبة أحدث المستجدات العلمية في مجال أمراض القلب، مع التركيز على تحديث منظومة الطوارئ والرعاية الحرجة بالمستشفيات التابعة.
تناول المؤتمر محاور علمية وتطبيقية رئيسية، شملت تبادل الخبرات من خلال استعراض أحدث التجارب الإكلينيكية والعمليات النادرة في القسطرة التداخلية، ومناقشة التطورات التكنولوجية في تشخيص وعلاج أمراض القلب، كما نُظم على هامشه ورش عمل وبرامج تدريب عملي حول بروتوكولات الإنعاش القلبي الرئوي، وآليات التعامل مع الحالات الحرجة، إلى جانب وضع معايير مطورة لتحسين جودة الرعاية وتعزيز رحلة المريض بأقسام القلب، بما يرفع مستوى الخدمة والأمان.

وأكد الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، حرص المؤسسة على الاستثمار في العنصر البشري عبر برامج التدريب المستمر، وتطوير البنية التحتية وتجهيزات الطوارئ، مشيرا إلى أن المؤتمر يمثل منصة لتوحيد بروتوكولات علاج جلطات القلب داخل مستشفيات المؤسسة، لتقديم خدمات تتوافق مع المعايير الدولية، خاصة في الحالات التي لا تحتمل التأخير.

ومن جانبه، قال الدكتور هاني إمبابي، مدير الخدمات الطبية بالمؤسسة، إن المؤتمر ركز على الجوانب التطبيقية والتقنيات الحديثة في التشخيص والقسطرة، بهدف نقل الخبرات من كبار الأساتذة إلى شباب الأطباء، ودعم بروتوكولات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) والتشخيص المتقدم، وتحسين زمن الاستجابة لمرضى القلب.

وأضاف أن المؤتمر يُعد خطوة عملية لوضع خارطة طريق لتطوير وحدات الرعاية المركزة والقسطرة القلبية بمستشفى هليوبوليس وجميع الوحدات التابعة، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وعالية الجودة للمواطنين.

مستشفى هليوبوليس وزارة الصحة المؤتمر العلمي الثاني للقلب وزارة الصحة والسكان Cardio Heliopolis Summit هليوبوليس

