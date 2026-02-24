غدًا.. رئيس الأعلى للإعلام يجتمع مع رؤساء النقابات الفنية

يعقد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدًا الأربعاء، اجتماعًا مع اتحاد النقابات الفنية ونقابتي المهن التمثيلية والسينمائية.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، والفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وغادة جبارة، وكيل نقابة المهن السينمائية.

ويتناول الاجتماع مناقشة دراما رمضان، واستعراض أبرز الملاحظات التي تم رصدها خلال عرض المسلسلات في الأسبوع الأول من الشهر الكريم، وكذلك الجدل المثار حول ظهور الفنانين في بعض برامج المنوعات الرمضانية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية وتجنب استخدام الألفاظ الخارجة أو العبارات التي تخدش الحياء العام، بما يحفظ المشاهدة الأسرية ويوازن بين حرية الإبداع والمسؤولية الاجتماعية.