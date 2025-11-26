مدبولي: نعمل على زيادة التبادل التجاري مع الجزائر لـ 5 مليارات دولار

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك إرادة سياسية بين مصر والجزائر، على زيادة التعاون المشترك بين البلدين، وأن اجتماع اللجنة العليا التاسعة المشتركة بين مصر والجزائر، يأتي وسط تحديات إقليمية ودولية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بعد اجتماع اللجنة العليا التاسعة المشتركة بين مصر والجزائر، أن تلك الأوضاع يكون لها تأثير على البلدين.

ولفت إلى أن البلدين لديهم قناعة على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحا أن هناك 18% زيادة في العام الأخير مقارنة بالعام السابق.

وتابع أن حجم التبادل التجاري مع الجزائر في آخر عام وصل إلى مليار دولار أمريكي ، وهناك رعبة في الوصول لـ 5 مليارات دولار في السنوات المقبلة.

ووقع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره الجزائري سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، على محضر اللجنة العليا التاسعة المشتركة بين مصر والجزائر.