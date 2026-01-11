جوجل تعمل على إعادة تشكيل تجربة Gmail عبر دمج نماذج Gemini للذكاء الاصطناعي

تعمل جوجل على إعادة تشكيل تجربة Gmail جذريًا، عبر دمج نماذج Gemini للذكاء الاصطناعي في صميم خدمة البريد الإلكتروني، لتحويلها من مجرد صندوق وارد للرسائل إلى مساعد ذكي يدير المعلومات ويعيد تنظيمها.

ويوضح التقرير، أن الشركة لا تكتفي بإضافة أداة AI معزولة داخل Gmail، بل تعيد بناء التجربة حول Gemini بحيث تصبح معظم التفاعلات الرئيسية – من القراءة إلى الرد والبحث – مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ووفق جوجل، يتلقى Gmail مليارات الرسائل يوميًا، ويعاني كثير من المستخدمين من صعوبة متابعة هذا التدفق المستمر من الرسائل. لذلك تركز الشركة على جعل Gemini يساعد في “فهم” البريد الوارد، وليس فقط عرضه، عبر تلخيص المحادثات الطويلة، والإجابة عن أسئلة تعتمد على محتوى الرسائل، وتقديم اقتراحات موجهة حول ما يجب أن يحظى بالأولوية.

ميزة AI Overviews

تعد AI Overviews إحدى أبرز الإضافات الجديدة، إذ تتيح للمستخدم الحصول على ملخصات سريعة لسلاسل بريدية طويلة، إلى جانب إجابات مباشرة عن أسئلة يطرحها اعتمادًا على محتوى الرسائل السابقة.

يمكن مثلًا طلب “خلاصات” اجتماع جرى التنسيق له عبر البريد، أو “نقاط الاتفاق الأساسية” في سلسلة نقاش طويلة.

يشير التقرير إلى أن هذه الملخصات ستُتاح لمستخدمي Gmail بدون رسوم إضافية في شكلها الأساسي، بينما ستتطلب القدرات المتقدمة – مثل الاستعلامات الأكثر تعقيدًا وتحليل كميات كبيرة من الرسائل دفعة واحدة – اشتراكًا في باقات Gemini المدفوعة للشركات أو الأفراد.

أدوات كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تعيد جوجل أيضًا تطوير أدوات الكتابة في Gmail اعتمادًا على Gemini، بما في ذلك تحسين ميزة Help Me Write لتصبح أكثر قدرة على فهم سياق المحادثة السابقة وصياغة ردود مناسبة بنبرة تتوافق مع أسلوب المستخدم.

يمكن للأداة الآن إعادة كتابة الرسائل بصيغ متعددة (رسمية، موجزة، ودية) مع الحفاظ على مضمونها الأساسي.

إلى جانب ذلك، تضيف الشركة أدوات تدقيق ومراجعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراجعة النحو والأسلوب، واقتراح تحسينات تعبيرية قبل الإرسال.

يهدف هذا إلى جعل عملية كتابة الرسائل – خاصة المهنية منها – أسرع وأكثر دقة، مع الحد من الأخطاء اللغوية أو الصياغات المربكة.

صندوق وارد ذكي وتنبيهات موجهة

يتضمن تحديث Gmail المدعوم بـ Gemini ما تصفه جوجل بـ “الصندوق الوارد الذكي”، الذي يستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط قراءة المستخدم، ومرسلي الرسائل، وطبيعة المحتوى، لتحديد ما إذا كانت الرسائل “عاجلة”، أو “تتطلب إجراءًا”، أو “يمكن تأجيلها”.

يسهم هذا في إبراز الرسائل الأهم في أعلى الصندوق الوارد أو ضمن أقسام مخصصة.

كما يمكن لـ Gemini عرض “نظرة عامة” على ما فات المستخدم عند العودة إلى البريد بعد غياب، عبر تقديم قائمة مختصرة بأهم المواضيع والرسائل التي تستحق المتابعة الفورية، بدل إجباره على مراجعة كل رسالة واحدة تلو الأخرى.

تكامل أعمق مع منظومة جوجل

يرتبط تحديث Gmail ارتباطًا وثيقًا بمنظومة جوجل الأوسع؛ إذ يمكن لـ Gemini الاستفادة من المعلومات المتاحة – ضمن أطر الخصوصية – في خدمات أخرى مثل Drive وDocs وCalendar لتقديم إجابات أكثر دقة وسياقًا. على سبيل المثال، يمكنه ربط محتوى البريد بمواعيد قادمة في التقويم، أو مستندات مرتبطة في Drive، عند إعداد الردود أو الملخصات.

تبدأ جوجل في طرح هذه الميزات تدريجيًا لمستخدمي Gmail على الويب وتطبيقات الهواتف، مع أولوية لأسواق ولغات معينة قبل توسيع النطاق.

وستُتاح القدرات الأكثر تقدمًا من Gemini بالدرجة الأولى لعملاء الشركات عبر Google Workspace، ثم للمستخدمين الأفراد المشتركين في خطط Gemini المدفوعة، في حين يحصل باقي المستخدمين على نسخة مبسطة من الأدوات الذكية داخل Gmail بمرور الوقت.