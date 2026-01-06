قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهم مرتبطة بالإرهاب وتهريب الكوكايين.. تفاصيل محاكمة مادورو بالولايات المتحدة
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة نشر أو تداول محتوى خادش للآداب العامة
تصل لحد الصقيع.. الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية اليوم وتحذر السائقين
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026
من فرنسا.. حسين لبيب يتحرك لإنهاء أزمة مستحقات لاعبي الزمالك
أذكار صلاة الفجر الصحيحة.. رددها كما أوصى النبي
خطيب بنتها وراء خنقها.. كشف غموض مقــ.تل سيدة داخل شقتها بطنطا
رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله
أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا
ليس صانع ألعاب.. حازم إمام ينتقد توظيف تريزيجيه في مباراة بنين
عالم مليء بالفوضى.. الرئيس الصيني يدعو لاحترام القانون الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تعود إلى سوق النظارات الذكية بإصدار جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي في 2026

جوجل
جوجل
احمد الشريف

تستعد جوجل للعودة إلى سوق النظارات الذكية عبر إطلاق أول نظارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في عام 2026، في خطوة تأتي بعد أكثر من عقد على إيقاف مشروع Google Glass للمستخدمين الأفراد. 

وبحسب إفصاح رسمي من شركة Warby Parker، يجري تطوير النظارات الجديدة بالشراكة مع جوجل، على أن تُطرح أولى النتائج التجارية لهذا التعاون في 2026، مع الاعتماد على نظام Android XR المخصص لتجارب الواقع الممتد على النظارات وسماعات الرأس. 

نموذج بالمساعد الصوتي فقط وآخر مع شاشة مدمجة

تشير تقارير متطابقة إلى أن جوجل تخطط لاعتماد استراتيجية «منتجين» في الجيل الجديد من نظاراتها الذكية، حيث سيطرح نموذج أول يركّز على المساعدة الصوتية بالذكاء الاصطناعي دون شاشة ظاهرة، ونموذج ثانٍ يحتوي على شاشة عرض مدمجة في العدسة. 

ويهدف هذا النهج إلى تلبية احتياجات مستخدمين مختلفين؛ فالنظارة من دون شاشة تستهدف الاستخدام اليومي الخفيف مثل التذكير، والملاحة، والوصول السريع إلى Gemini، بينما يستهدف الإصدار المزود بشاشة تطبيقات أكثر تعقيدًا مثل الترجمة الفورية، والطبقات المعلوماتية فوق المشهد الحقيقي، وبعض سيناريوهات العمل الميداني. 

Gemini في قلب تجربة النظارات الذكية الجديدة

تؤكد التقارير أن نموذج Gemini سيكون في صلب تجربة النظارات الذكية المقبلة من جوجل، حيث يُستخدم لتقديم تفاعل متعدد الوسائط يمكّن النظارة من «الرؤية» والاستماع وفهم السياق والرد بطريقة طبيعية. 

وتشير المعلومات إلى أن النظارة ستستفيد من Gemini في مهام مثل قراءة المحتوى أمام المستخدم، وتقديم شروح سياقية للأماكن أو الأشياء التي ينظر إليها، بالإضافة إلى المشاركة في محادثات صوتية مستمرة دون الحاجة للنظر إلى شاشة هاتف أو حاسوب. 

منافسة مباشرة مع Meta وApple

تأتي عودة جوجل إلى مجال النظارات الذكية في وقت تشير فيه تقديرات إلى أن Meta باعت نحو مليوني نظارة ذكية بحلول فبراير 2025، ما يجعل هذا القطاع واحدًا من مسارح المنافسة الجديدة بين عمالقة التكنولوجيا في الأجهزة القابلة للارتداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي. 

وترى تقارير تحليلية أن خطوة جوجل تمثل محاولة لإعادة التموضع في فئة الأجهزة القابلة للارتداء، بعد أن تركت المنافسة لسنوات لمشروعات مثل نظارات Meta وApple Vision، مع الاستفادة من تطور الذكاء الاصطناعي وظهور Gemini لتقديم تجربة أكثر نضجًا مما كان عليه الحال في حقبة Google Glass. 

تصميم أكثر هدوءًا واستفادة من دروس Google Glass

توضح تقارير بي بي سي ووسائل أخرى أن جوجل تسعى لتجنّب أخطاء Google Glass، خاصة على مستوى التصميم اللافت للنظر والخصوصية والسعر المرتفع، عبر تطوير نظارات ذات مظهر قريب من النظارات التقليدية، مع دمج مكونات مثل الكاميرا، والميكروفونات، والسماعات بطريقة أقل بروزًا. 

كما تفيد تقارير من مواقع تقنية متخصصة بأن الشركة تجري عمليات إعادة هيكلة وتوظيف داخل فرق الواقع المعزز والنظارات الذكية، مع اختبار نماذج متعددة للأحجام والتصاميم قبل الاستقرار على الصيغة النهائية المقرر إطلاقها تجاريًا في مطلع 2026.

جوجل Google Google Glass

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

مجلس النواب

برلمان 2026.. من هم الـ5% المعينون بمجلس النواب ؟

ظاهرة جوية

ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات متواصلة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الغد

سعر الجنيه الذهب

300 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مجلس النواب

تعيينات رئاسية وقرار جمهوري بشأن الانعقاد.. إجراءات دستورية لبدء مجلس النواب 2026 لمهامه

ترشيحاتنا

الدكتور هاني تمام

أستاذ بجامعة الأزهر يوضح منهج القرآن في تربية الأبناء وبناء المستقبل

النبي محمد

كيف أسس النبي الأمان النفسي داخل البيت؟.. عالم بالأوقاف يوضح

أدعية قبل النوم ثابتة عن النبي

أدعية قبل النوم ثابتة عن النبي .. لا تغفل عن ثوابها

بالصور

المبكبكة على أصولها.. طبق شتوي يعيد دفء البيوت

مبكبكة
مبكبكة
مبكبكة

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد