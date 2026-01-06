جوجل تعود إلى سوق النظارات الذكية بإصدار جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي في 2026

تستعد جوجل للعودة إلى سوق النظارات الذكية عبر إطلاق أول نظارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في عام 2026، في خطوة تأتي بعد أكثر من عقد على إيقاف مشروع Google Glass للمستخدمين الأفراد.

وبحسب إفصاح رسمي من شركة Warby Parker، يجري تطوير النظارات الجديدة بالشراكة مع جوجل، على أن تُطرح أولى النتائج التجارية لهذا التعاون في 2026، مع الاعتماد على نظام Android XR المخصص لتجارب الواقع الممتد على النظارات وسماعات الرأس.

نموذج بالمساعد الصوتي فقط وآخر مع شاشة مدمجة

تشير تقارير متطابقة إلى أن جوجل تخطط لاعتماد استراتيجية «منتجين» في الجيل الجديد من نظاراتها الذكية، حيث سيطرح نموذج أول يركّز على المساعدة الصوتية بالذكاء الاصطناعي دون شاشة ظاهرة، ونموذج ثانٍ يحتوي على شاشة عرض مدمجة في العدسة.

ويهدف هذا النهج إلى تلبية احتياجات مستخدمين مختلفين؛ فالنظارة من دون شاشة تستهدف الاستخدام اليومي الخفيف مثل التذكير، والملاحة، والوصول السريع إلى Gemini، بينما يستهدف الإصدار المزود بشاشة تطبيقات أكثر تعقيدًا مثل الترجمة الفورية، والطبقات المعلوماتية فوق المشهد الحقيقي، وبعض سيناريوهات العمل الميداني.

Gemini في قلب تجربة النظارات الذكية الجديدة

تؤكد التقارير أن نموذج Gemini سيكون في صلب تجربة النظارات الذكية المقبلة من جوجل، حيث يُستخدم لتقديم تفاعل متعدد الوسائط يمكّن النظارة من «الرؤية» والاستماع وفهم السياق والرد بطريقة طبيعية.

وتشير المعلومات إلى أن النظارة ستستفيد من Gemini في مهام مثل قراءة المحتوى أمام المستخدم، وتقديم شروح سياقية للأماكن أو الأشياء التي ينظر إليها، بالإضافة إلى المشاركة في محادثات صوتية مستمرة دون الحاجة للنظر إلى شاشة هاتف أو حاسوب.

منافسة مباشرة مع Meta وApple

تأتي عودة جوجل إلى مجال النظارات الذكية في وقت تشير فيه تقديرات إلى أن Meta باعت نحو مليوني نظارة ذكية بحلول فبراير 2025، ما يجعل هذا القطاع واحدًا من مسارح المنافسة الجديدة بين عمالقة التكنولوجيا في الأجهزة القابلة للارتداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وترى تقارير تحليلية أن خطوة جوجل تمثل محاولة لإعادة التموضع في فئة الأجهزة القابلة للارتداء، بعد أن تركت المنافسة لسنوات لمشروعات مثل نظارات Meta وApple Vision، مع الاستفادة من تطور الذكاء الاصطناعي وظهور Gemini لتقديم تجربة أكثر نضجًا مما كان عليه الحال في حقبة Google Glass.

تصميم أكثر هدوءًا واستفادة من دروس Google Glass

توضح تقارير بي بي سي ووسائل أخرى أن جوجل تسعى لتجنّب أخطاء Google Glass، خاصة على مستوى التصميم اللافت للنظر والخصوصية والسعر المرتفع، عبر تطوير نظارات ذات مظهر قريب من النظارات التقليدية، مع دمج مكونات مثل الكاميرا، والميكروفونات، والسماعات بطريقة أقل بروزًا.

كما تفيد تقارير من مواقع تقنية متخصصة بأن الشركة تجري عمليات إعادة هيكلة وتوظيف داخل فرق الواقع المعزز والنظارات الذكية، مع اختبار نماذج متعددة للأحجام والتصاميم قبل الاستقرار على الصيغة النهائية المقرر إطلاقها تجاريًا في مطلع 2026.