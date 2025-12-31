قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مدينة سوزانفيل بولاية كاليفورنيا
غارات للاحتلال على مدينة رفح جنوب قطاع غزة
غير مقبول.. محامي عمرو أديب ينسحب رسميًا من الدفاع عنه بعد 14 عامًا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025
1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير
كوت ديفوار يُواجه الجابون لحسم التأهل وصدارة المجموعة السادسة في كأس الأمم الأفريقية
المصريون بالخارج يواصلون التصويت بإعادة الدوارئر الملغاة من انتخابات النواب
إصابة أكثر من 100 شخص في تصادم قطارين بالهند
سيراميكا كليوباترا يستضيف فاركو المُتصدّر في كأس عاصمة مصر
آخر يوم .. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
وزير العمل يعلن عن صرف منحة «عيد الميلاد» للعمالة غير المنتظمة .. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

جوجل توسع الوصول إلى Gemini 3 Pro ونموذج الصور Nano Banana Pro في وضع الذكاء الاصطناعي بالبحث

Gemini 3 Pro
Gemini 3 Pro
احمد الشريف

أعلنت جوجل عن توسيع النطاق الجغرافي لاستخدام نموذج Gemini 3 Pro داخل وضع الذكاء الاصطناعي (AI Mode) في بحث جوجل، ليشمل ما يقرب من 120 دولة وإقليمًا للاستعلامات باللغة الإنجليزية.​

ويتيح هذا التوسّع للمشتركين في باقات Google AI Pro وAI Ultra تفعيل خيار «Thinking with 3 Pro» من قائمة النماذج في وضع الذكاء الاصطناعي، للحصول على معالجة أكثر عمقًا للأسئلة المعقّدة وتصورات توليدية غنية للمحتوى.​

نموذج الصور Nano Banana Pro يتوفر في مزيد من الأسواق

إلى جانب Gemini 3 Pro، أعلنت جوجل عن توسيع توفر نموذج الصور التوليدي Nano Banana Pro داخل وضع الذكاء الاصطناعي في البحث في عدد أكبر من الدول الناطقة بالإنجليزية.​

ويبدأ الإتاحة في هذه المرحلة لمشتركي Google AI Pro وAI Ultra، مع إمكانية إنشاء صور احترافية وتحريرها مباشرة من واجهة البحث، بما في ذلك تصميم مخططات، وإنفوغرافيك، وصور تسويقية اعتمادًا على أوامر نصية فقط.​

إمكانات متقدمة في التصوير التوليدي والتحرير السياقي

يستند Nano Banana Pro إلى قدرات Gemini 3 Pro في الاستدلال وربط المعلومات، ما يتيح له إنتاج صور بدقة عالية تصل إلى 2K و4K مع تحكم في زاوية الكاميرا وعمق الميدان والإضاءة.​

ويدعم النموذج وظائف التحرير اللغوي للصور، مثل تعديل السماء أو تغيير نوع الملابس أو إضافة عناصر جديدة للمشهد عبر أوامر نصية طبيعية، ما يفتح المجال لاستخدامه في التصميم، والإعلان، وإنشاء محتوى بصري سريع.​

توسيع مزايا Gemini 3 Pro وNano Banana Pro 

أوضحت جوجل أن مستخدمي Google AI Pro وAI Ultra سيحصلون على حدود استخدام أعلى لكل من Gemini 3 Pro وNano Banana Pro، سواء داخل تطبيق Gemini أو عبر وضع الذكاء الاصطناعي في البحث.​

وفي الولايات المتحدة، أصبح بإمكان بعض المستخدمين الوصول إلى إمكانات Gemini 3 Pro وNano Banana Pro في وضع الذكاء الاصطناعي بالبحث حتى دون اشتراك مدفوع، لكن مع حدود استخدام يومية أقل مقارنة بالمشتركين في الخطط المدفوعة.​

استخدام Gemini 3 Pro 

يتيح توسيع Gemini 3 Pro في البحث للمستخدمين طرح أسئلة معقّدة والحصول على مخططات مرئية، وجداول، وتخطيطات مولَّدة تساعد على فهم الموضوع بشكل أوضح، خصوصًا في مجالات مثل التمويل، والتعليم، والتقنية.​

ويأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية أوسع من جوجل لتحويل وضع الذكاء الاصطناعي في البحث إلى أداة تساعد على الاستكشاف العميق، وليس مجرد تقديم إجابة سريعة، مع ربط قدرات Gemini بقاعدة بيانات البحث الواسعة لدى الشركة

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

كوكب الأرض

ناسا تكشف موعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض .. متى يحدث ذلك؟

مشغولات ذهبية

تعاود الارتفاع مجددًا.. أسعار الذهب الآن في مصر

كأس امم إفريقيا

كأس أمم إفريقيا.. مواجهات دور الـ 16 القادمة حتى الآن

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية

الشهادات البنكية

الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025

المستشار أحمد بنداري

«الإعادة للدوائر المُلغاة».. قطار انتخابات النواب ينطلق من نيوزيلندا في 139 مركزاً دولياً

طلعت مصطفى

توقيع عقد مقاولة مرحلة C1 بمشروع South Med الساحل الشمالي بـ 10 مليارات جنيه

تحصين الثروه الداجنة

تحصين مليون و350 ألف طائر.. خطة حكومية لحماية الدواجن من أمراض الشتاء

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

طريقة عمل المفتقة .. بخطوات سهلة وطعم زمان

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

