جوجل توسع الوصول إلى Gemini 3 Pro ونموذج الصور Nano Banana Pro في وضع الذكاء الاصطناعي بالبحث

أعلنت جوجل عن توسيع النطاق الجغرافي لاستخدام نموذج Gemini 3 Pro داخل وضع الذكاء الاصطناعي (AI Mode) في بحث جوجل، ليشمل ما يقرب من 120 دولة وإقليمًا للاستعلامات باللغة الإنجليزية.​

ويتيح هذا التوسّع للمشتركين في باقات Google AI Pro وAI Ultra تفعيل خيار «Thinking with 3 Pro» من قائمة النماذج في وضع الذكاء الاصطناعي، للحصول على معالجة أكثر عمقًا للأسئلة المعقّدة وتصورات توليدية غنية للمحتوى.​

نموذج الصور Nano Banana Pro يتوفر في مزيد من الأسواق

إلى جانب Gemini 3 Pro، أعلنت جوجل عن توسيع توفر نموذج الصور التوليدي Nano Banana Pro داخل وضع الذكاء الاصطناعي في البحث في عدد أكبر من الدول الناطقة بالإنجليزية.​

ويبدأ الإتاحة في هذه المرحلة لمشتركي Google AI Pro وAI Ultra، مع إمكانية إنشاء صور احترافية وتحريرها مباشرة من واجهة البحث، بما في ذلك تصميم مخططات، وإنفوغرافيك، وصور تسويقية اعتمادًا على أوامر نصية فقط.​

إمكانات متقدمة في التصوير التوليدي والتحرير السياقي

يستند Nano Banana Pro إلى قدرات Gemini 3 Pro في الاستدلال وربط المعلومات، ما يتيح له إنتاج صور بدقة عالية تصل إلى 2K و4K مع تحكم في زاوية الكاميرا وعمق الميدان والإضاءة.​

ويدعم النموذج وظائف التحرير اللغوي للصور، مثل تعديل السماء أو تغيير نوع الملابس أو إضافة عناصر جديدة للمشهد عبر أوامر نصية طبيعية، ما يفتح المجال لاستخدامه في التصميم، والإعلان، وإنشاء محتوى بصري سريع.​

توسيع مزايا Gemini 3 Pro وNano Banana Pro

أوضحت جوجل أن مستخدمي Google AI Pro وAI Ultra سيحصلون على حدود استخدام أعلى لكل من Gemini 3 Pro وNano Banana Pro، سواء داخل تطبيق Gemini أو عبر وضع الذكاء الاصطناعي في البحث.​

وفي الولايات المتحدة، أصبح بإمكان بعض المستخدمين الوصول إلى إمكانات Gemini 3 Pro وNano Banana Pro في وضع الذكاء الاصطناعي بالبحث حتى دون اشتراك مدفوع، لكن مع حدود استخدام يومية أقل مقارنة بالمشتركين في الخطط المدفوعة.​

استخدام Gemini 3 Pro

يتيح توسيع Gemini 3 Pro في البحث للمستخدمين طرح أسئلة معقّدة والحصول على مخططات مرئية، وجداول، وتخطيطات مولَّدة تساعد على فهم الموضوع بشكل أوضح، خصوصًا في مجالات مثل التمويل، والتعليم، والتقنية.​

ويأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية أوسع من جوجل لتحويل وضع الذكاء الاصطناعي في البحث إلى أداة تساعد على الاستكشاف العميق، وليس مجرد تقديم إجابة سريعة، مع ربط قدرات Gemini بقاعدة بيانات البحث الواسعة لدى الشركة