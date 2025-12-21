سامسونج تكشف عن ثلاجة Bespoke ذكية مدعومة بتقنيات Google Gemini في CES 2025

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025 بمدينة لاس فيجاس عن أحدث جيل من ثلاجاتها الذكية ضمن سلسلة Bespoke AI، والتي تأتي هذا العام مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي من Google Gemini، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو دمج حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة في الأجهزة المنزلية.

تجربة منزلية أكثر ذكاءً

تضم الثلاجة الجديدة من سامسونج شاشة LCD كبيرة مقاس 32 بوصة مدمجة في الباب الرئيس، تتيح للمستخدمين التفاعل مباشرة مع نموذج Gemini AI من جوجل عبر الأوامر الصوتية أو النصية.

ويمكن من خلال هذا التكامل إدارة قوائم المشتريات، اقتراح وصفات بناءً على محتويات الثلاجة، وتشغيل الأجهزة المنزلية الأخرى المتصلة عبر SmartThings.

تقنيات الجيل الجديد من Bespoke

تدعم الثلاجة الجديدة نظام Bespoke AI Vision Inside، الذي يعتمد على كاميرات مدمجة قادرة على التعرف على الأطعمة تلقائيًا واقتراح طرق حفظها أو استخدامها، كما تنبه المستخدم عند اقتراب انتهاء صلاحية المواد الغذائية. وتتيح ميزة AI Recipe Suggestion إنشاء خطط وجبات متكاملة وفق تفضيلات المستخدم وأنماط التغذية الخاصة به.

دعم الطاقة والاستدامة

وقالت سامسونج إن الطراز الجديد من Bespoke AI Refrigerator يركز أيضًا على كفاءة استهلاك الطاقة، بفضل خوارزميات ذكية تضبط التبريد حسب الاستخدام الفعلي.

كما يدعم الجهاز تتبع استهلاك الطاقة وإدارة الجداول الزمنية للتنظيف والصيانة عبر تطبيق SmartThings Energy.

تعاون تقني بين سامسونج وجوجل

يُعد دمج Google Gemini في أحد أبرز منتجات سامسونج خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين الشركتين في مجال الذكاء الاصطناعي المنزلي.

ويتيح هذا التكامل للمستخدمين الوصول إلى مساعد جوجل الذكي عبر الثلاجة مباشرة، بما في ذلك إمكانية عرض فيديوهات تعليمية، وإرسال أوامر صوتية لأجهزة منزلية أو هواتف أندرويد مرتبطة بالحساب ذاته.

توفير عالمي مرتقب

من المقرر أن تطرح سامسونج ثلاجة Bespoke AI المدعومة بـ Gemini في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من عام 2025، ضمن خطتها لتوسيع منظومة الأجهزة المنزلية الذكية التي تقدم تجربة متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والاتصال السحابي.