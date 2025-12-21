قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"
بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة
نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ومطالب بتقنيات حديثة لكشفها
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الضفادع.. اليوم
قرار وزاري .. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن
طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس
المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض أعباء الدين
محمد صلاح في أحدث ظهور من مران المنتخب.. شاهد
وفاة الشيخ عبدالسلام أبو سليمان البياضي أحد أعمدة القضاء العرفي بالإسماعيلية وسيناء
آخر الأوضاع بالقطاع| تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. اقتحام المئات للمسجد الأقصى
تكنولوجيا وسيارات

بشريحة 2 نانومتر.. سامسونج تطلق أول هاتف هاتف قابل للطي

سامسونج جالاكسي زد فليب 7
سامسونج جالاكسي زد فليب 7
لمياء الياسين

قد تخطط سامسونج للإبقاء على معالج Exynos ضمن هواتفها القابلة للطي. ويشير تقرير جديد إلى أن هاتف Galaxy Z Flip 8 سيستخدم شريحة Exynos 2600 المصنعة بتقنية 2 نانومتر

يأتي هذا بعد الخطوة التي اتخذتها سامسونج مع هاتف Galaxy Z Flip 7، الذي شهد أول تحول في سلسلة Flip من معالجات Snapdragon إلى معالجات Exynos. وحتى ذلك الحين، اعتمدت جميع طرازات Galaxy Z Flip منذ إطلاقها الأصلي عام 2020 على معالجات Qualcomm. وقد مثّل هذا التحول مع Z Flip 7 تغييراً في الاستراتيجية، حيث بدت سامسونج أكثر ثقة في استخدام معالجاتها الخاصة في الهواتف القابلة للطي المتميزة.

سامسونج جالاكسي زد فليب 7


سامسونج جالاكسي زد فليب 7
 

تم الكشف رسميًا عن معالج Exynos 2600 مؤخرًا، ومن المتوقع أن يُشغّل أيضًا هاتفي سامسونج القادمين Galaxy S26 و Galaxy S26+. مع ذلك، تشير الشائعات إلى أن إصدارات Exynos من سلسلة S26 قد تبقى حصرية للسوق اليابانية.

تُسوّق سامسونج شريحة Exynos المصنّعة بتقنية 2 نانومتر كخطوة متقدمة في الأداء والكفاءة، وهو أمر بالغ الأهمية للأجهزة الصغيرة مثل Flip. مع ذلك، تشير تجارب إطلاق Exynos السابقة إلى أنه من الأفضل انتظار بيانات الأداء الفعلية قبل استخلاص أي استنتاجات فإلى جانب الشريحة المصنعة بتقنية 2 نانومتر، من أبرز مميزات هاتف Flip 8 سمكه، وفقًا لتسريب حديث. يبدو أن سامسونج تخطط لتقليل سمك الهاتف القابل للطي القادم، على غرار ما فعلته مع هاتف Fold 7.

ميزات سامسونج جالاكسي زد فليب 7
 

تم إطلاق هاتف Galaxy Z Flip 7 في يوليو 2025، ومن المتوقع أن تتبع سامسونج جدولًا زمنيًا مشابهًا لهاتف Galaxy Z Flip 8. في هذه المرحلة، لا تزال المواصفات عرضة للتغيير، ولم تؤكد سامسونج أي تفاصيل.

مع ذلك، يشير التقرير إلى أن سامسونج جادة في ترسيخ معالج Exynos كحل طويل الأمد لهواتفها القابلة للطي، على الأقل بالنسبة لسلسلة Flip. وسيعتمد نجاح هذا النهج على الأداء والكفاءة في الاستخدام الفعلي للجهاز بعد إطلاقه.

