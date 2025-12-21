عودة إلى التقاليد .. تسريبات ترجح إطلاق سلسلة Samsung Galaxy S26 في فبراير

تكشف أحدث التسريبات التقنية القادمة من كوريا الجنوبية، اليوم، عن توجه شركة "سامسونج" (Samsung) لإعادة جدولة موعد إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة لعام 2026، Galaxy S26.

تفيد المصادر المطلعة على خطط الشركة بأن العملاق الكوري يدرس بجدية العودة للكشف عن أجهزته الجديدة في شهر فبراير، متراجعاً بذلك عن استراتيجية التبكير إلى شهر يناير التي اتبعها مع سلسلتي Galaxy S24 وGalaxy S25 المتوقعة قريباً.

تغيير الاستراتيجية والعودة للجذور

توضح التقارير أن سامسونج كانت قد قدمت موعد حدث "Unpacked" السنوي في العامين الماضيين إلى منتصف يناير، بهدف تضييق الخناق الزمني على مبيعات هواتف "آيفون" الجديدة والاستفادة من ركود الأسواق بعد موسم العطلات.

ومع ذلك، تشير المعلومات الجديدة إلى أن الشركة قد تعود لجدولها الزمني التقليدي القديم، حيث كان شهر فبراير - وغالباً بالتزامن مع المؤتمر العالمي للجوال (MWC) - هو الموعد الراسخ لإطلاق سلسلة الـ S لسنوات طويلة.

الأسباب المحتملة وراء القرار

يربط المحللون التقنيون هذا التحول المحتمل بعوامل تتعلق بدورة التطوير وسلاسل التوريد.

يرجح الخبراء أن سامسونج قد تحتاج إلى هذا الوقت الإضافي (نحو 3 إلى 4 أسابيع) لضمان جاهزية المعالجات الجديدة كلياً (سواء Exynos أو Snapdragon) ولدمج مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة بشكل أكثر استقراراً في النظام، مما يضمن طرح منتج نهائي خالٍ من المشاكل البرمجية التي قد تسببها العجلة في الإطلاق.

تأثير الموعد على السوق

يرى المراقبون أن العودة لإطلاق السلسلة في فبراير لن يمثل تراجعاً، بل قد يمنح سامسونج مساحة إعلامية أكبر بعيداً عن صخب معرض CES الذي يقام في يناير.

تظل هذه المعلومات في إطار التسريبات الأولية، حيث تواصل سامسونج العمل على تطوير الجيل القادم من هواتفها وسط تكتم شديد حول المواعيد الرسمية النهائية.