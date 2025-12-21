قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
16 ملفًا .. اختفاء مُفاجئ لوثائق «إبستين» يُثير الجدل داخل وزارة العدل الأمريكية
ما هو دعاء أول ليلة من رجب؟.. ردّد 5 كلمات الآن ليبدأ قدرك الأجمل
إعلان نتيجة جولة الإعادة بـ55 دائرة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب .. الخميس
«الشيوخ» يناقش تطوير الصناعة الوطنية ودعم المشروعات المتوسطة .. اليوم
«الجعايدي»: «بن رمضان» رقم 1 بمنتخب تونس.. وتراجع مستواه بعد كأس العالم للأندية «طبيعي»
عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي
حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي
مدرب أنجولا السابق: منتخب مصر سيفوز على زيمبابوي.. والمباريات الافتتاحية نقطة الانطلاق
لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي
مُقاتلات مجهولة تحلق بسماء دير الزور.. أكثر من 70 هدفًا لداعش تحت القصف الجوي
«الغندور»: «توروب» يرفض رحيل محمد شكري عن الأهلي .. لهذا السبب
بيراميدز يجهز عرضًا لضم ناصر ماهر من الزمالك.. واللاعب يوافق بشكل مبدئي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

عودة إلى التقاليد .. تسريبات ترجح إطلاق سلسلة Samsung Galaxy S26 في فبراير

Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
احمد الشريف

 تكشف أحدث التسريبات التقنية القادمة من كوريا الجنوبية، اليوم، عن توجه شركة "سامسونج" (Samsung) لإعادة جدولة موعد إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة لعام 2026، Galaxy S26.

 تفيد المصادر المطلعة على خطط الشركة بأن العملاق الكوري يدرس بجدية العودة للكشف عن أجهزته الجديدة في شهر فبراير، متراجعاً بذلك عن استراتيجية التبكير إلى شهر يناير التي اتبعها مع سلسلتي Galaxy S24 وGalaxy S25 المتوقعة قريباً.

تغيير الاستراتيجية والعودة للجذور 

توضح التقارير أن سامسونج كانت قد قدمت موعد حدث "Unpacked" السنوي في العامين الماضيين إلى منتصف يناير، بهدف تضييق الخناق الزمني على مبيعات هواتف "آيفون" الجديدة والاستفادة من ركود الأسواق بعد موسم العطلات. 

ومع ذلك، تشير المعلومات الجديدة إلى أن الشركة قد تعود لجدولها الزمني التقليدي القديم، حيث كان شهر فبراير - وغالباً بالتزامن مع المؤتمر العالمي للجوال (MWC) - هو الموعد الراسخ لإطلاق سلسلة الـ S لسنوات طويلة.

الأسباب المحتملة وراء القرار

 يربط المحللون التقنيون هذا التحول المحتمل بعوامل تتعلق بدورة التطوير وسلاسل التوريد. 

يرجح الخبراء أن سامسونج قد تحتاج إلى هذا الوقت الإضافي (نحو 3 إلى 4 أسابيع) لضمان جاهزية المعالجات الجديدة كلياً (سواء Exynos أو Snapdragon) ولدمج مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة بشكل أكثر استقراراً في النظام، مما يضمن طرح منتج نهائي خالٍ من المشاكل البرمجية التي قد تسببها العجلة في الإطلاق.

تأثير الموعد على السوق

 يرى المراقبون أن العودة لإطلاق السلسلة في فبراير لن يمثل تراجعاً، بل قد يمنح سامسونج مساحة إعلامية أكبر بعيداً عن صخب معرض CES الذي يقام في يناير.

تظل هذه المعلومات في إطار التسريبات الأولية، حيث تواصل سامسونج العمل على تطوير الجيل القادم من هواتفها وسط تكتم شديد حول المواعيد الرسمية النهائية.

