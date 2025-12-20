تحديثات حصرية لـ Galaxy S26 Ultra

تكشف منصة PhoneArena أن سامسونج تستعد لمنح هاتف Galaxy S26 Ultra مجموعة من تحديثات الحصرية، تجعل النسخ الأخرى من السلسلة تبدو أقل جاذبية وربما «قديمة» منذ لحظة الإطلاق، في خطوة واضحة لدفع المستخدمين نحو خيار Ultra كالهاتف الرئيسي في عالم أندرويد لعام 2026.​

شحن أسرع حصريًا لـ Galaxy S26 Ultra

تؤكد PhoneArena أن سامسونج أخيرًا سترفع سرعة الشحن السلكي في Galaxy S26 Ultra إلى 60 واط، بعد سنوات من التوقف عند 45 واط في الأجيال السابقة، مع زيادة الشحن اللاسلكي إلى 25 واط بدل 15 واط.

وفي المقابل، تشير التسريبات إلى أن النسخة الأساسية ونسخة Plus من سلسلة S26 قد لا تحصلان على أي ترقية حقيقية في الشحن، ما يخلق فجوة واضحة في تجربة الاستخدام اليومية لصالح Ultra.​

شاشة «خصوصية» تعتمد على الذكاء الاصطناعي

توضح PhoneArena أن Galaxy S26 Ultra سيقدّم ما تسميه «شاشة الخصوصية» Privacy Display، وهي تقنية قادرة على إخفاء محتوى الشاشة عن من يقفون بجانبك أو خلفك، مع إبقاء الرؤية واضحة لصاحب الهاتف نفسه.

وتعتمد هذه الميزة على ذكاء اصطناعي يلتقط – عبر الكاميرا الأمامية – محاولات «التلصص» على الشاشة في الأماكن العامة، ليقوم تلقائيًا بتعتيم أو إخفاء المحتوى الحساس، مع إمكانية تخصيص عمل الميزة لتنشط مثلًا مع التطبيقات البنكية أو البريد أو محادثات العمل فقط.​

ذكاء اصطناعي حصري وميزات متأخرة لباقي السلسلة

ينقل تقرير PhoneArena عن مسرّبين أن Galaxy S26 Ultra سيحصل في البداية على حزمة من مزايا Galaxy AI المتقدمة التي لن تتوفر في S26 وS26+ عند الإطلاق، وقد يتأخر وصولها حتى إلى Galaxy S25 Ultra عدة أشهر عبر تحديثات لاحقة.

ويرى التقرير أن هذا النهج يرسّخ فكرة أن من يهتم فعلًا بميزات الذكاء الاصطناعي على الهاتف «لا يملك خيارًا» سوى دفع المزيد للحصول على نسخة Ultra، خاصة مع توسّع استخدام AI في الكاميرا، وتلخيص المحتوى، والتحكم الذكي في الخصوصية.​

ترقية مهمة في كاميرا السيلفي وحساسية الضوء

تذكر PhoneArena أن Galaxy S26 Ultra سيحصل على ترقية ملموسة في كاميرا السيلفي، مع زاوية أوسع لالتقاط المزيد من الأشخاص والمشهد في الصورة ذاتها، وهي نقطة عملية أكثر تأثيرًا للمستخدم العادي من بعض المزايا البرمجية الحصرية.

وعلى مستوى الكاميرا الرئيسية، تكشف تسريبات NotebookCheck أن المستشعر 200 ميجابيكسل سيحافظ على الدقة نفسها، لكن العدسة ستصبح بفتحة f/1.4 بدل f/1.7، ما يعني استقبالًا أكبر للضوء يصل إلى نحو 47٪ وتحسنًا ملحوظًا في صور الإضاءة المنخفضة وسرعة الغلق.​

ما الذي يعنيه ذلك لمشتري S26 العاديين؟

تحذر PhoneArena من أن هذا الجيل قد يكون واحدًا من أكثر الأجيال «تمييزًا» بين نسخة Ultra وباقي السلسلة، ليس فقط في الكاميرا أو التصميم، بل في سرعة الشحن، وميزات الخصوصية، وقدرات الذكاء الاصطناعي.

يرى التقرير أن من يختار Galaxy S26 أو S26+ سيتنازل عمليًا عن بعض أهم عناصر تجربة 2026، ما قد يدفع الكثيرين إلى إما الترقية مباشرة إلى Ultra أو تأجيل الشراء انتظارًا لجيل لاحق يعيد توزيع هذه المزايا على فئات أرخص.​