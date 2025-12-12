تحديث One UI 8.5 من سامسونج.. ميزات جديدة تجعل تجربتك أفضل

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق النسخة التجريبية من تحديث One UI 8.5، الذي يجلب مجموعة من التحسينات الكبيرة لمستخدمي هواتف جالاكسي، وعلى الرغم من أن التحديث الكامل لن يصل حتى عام 2026، إلا أن التحديث الجديد يعد بتحسينات كبيرة على مستوى تجربة المستخدم والذكاء الاصطناعي.

أبرز ميزات تحديث One UI 8.5

1. لوحة سريعة قابلة للتخصيص بالكامل:

بعد تقديم One UI 8 للوحة سريعة منقسمة للإعدادات السريعة، جاء تحديث One UI 8.5 ليمنح المستخدمين تحكما أكبر، أصبحت اللوحة الآن قابلة للتخصيص بالكامل، مما يتيح للمستخدم تعديل ترتيب كل أزرار التحكم والمنزلقات، مع واجهة مستخدم محدثة لإضافة المزيد من الأدوات.

2. تحديثات في لغة التصميم:

تم تحديث لغة التصميم في One UI 8.5 بشكل شامل، مع إضافة تأثيرات ثلاثية الأبعاد لأيقونات التطبيقات بالنسبة لتطبيقات سامسونج، بالإضافة إلى تأثيرات مشابهة داخل التطبيقات الأولى، كما تتضمن واجهة المستخدم الجديدة بعض التحسينات المقتبسة من Liquid Glass الخاصة بشركة آبل، مثل الأزرار العائمة الشفافة.

تحديث One UI 8.5

3. ميزة "مشاركة التخزين" في تطبيق الملفات:

تم إضافة ميزة جديدة في تطبيق My Files تحت اسم “مشاركة التخزين”، تتيح لك هذه الميزة الوصول إلى تخزين الأجهزة الأخرى القريبة من سامسونج، مما يسهل نقل الملفات بين الأجهزة المختلفة، يمكن للأجهزة الأخرى أن تعمل بنظام One UI 8.5، لكن يجب عليك الموافقة على التنبيه على الجهاز الآخر لبدء الاستخدام.

تحديث One UI 8.5

4. خلفيات الطقس للتنبيهات الصوتية:

تطبيق الساعة أصبح يدعم إضافة خلفيات طقس لتنبيهك اليومي، مما يتيح لك رؤية الطقس بمجرد استيقاظك.

5. دعم البث الصوتي:

مع تحديث One UI 8.5، أصبح بإمكانك استخدام صوتك للبث عبر تقنية Auracast، والتي أصبحت الآن قابلة للوصول عبر لوحة الإعدادات السريعة.

التغييرات الأخرى في One UI 8.5

- الذكاء الاصطناعي في الصور: ميزة التوليد المستمر للصور، التي تتيح لك إنشاء صور باستخدام Photo Assist دون الحاجة لحفظ كل نسخة.

- مشاركة الملفات عبر الأجهزة: يمكنك الآن الوصول إلى ملفات هاتفك من أجهزة سامسونج الأخرى، بما في ذلك الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.

- أدوات وصول محسنة: مثل إمكانية التحكم في سماعات الأذن عبر البلوتوث وتخصيص الإيماءات الخاصة بالماوس.

- تقارير أسبوعية من Samsung Health: عرض تقارير صحية أسبوعية تشمل تتبع الأدوية وجلسات التأمل.

- مؤشر طاقة البطارية المحسن: شاشة إعدادات البطارية تم تجديدها لتسهل عرض استهلاك البطارية وحالة الشحن.

الميزات الأمنية والخصوصية في One UI 8.5

- حماية ضد السرقة: إمكانية تفعيل قفل التوثيق الفاشل في حال تعرض الجهاز لمحاولات دخول فاشلة كثيرة.

- الحماية من الإعلانات المزعجة في Quick Share: الآن يمكنك ضبط Quick Share لتلقي الملفات فقط من الأجهزة المسجلة في حساب سامسونج أو جوجل.

- البث الصوتي الصوتي: يمكن الآن للبث الصوتي أن يشمل الصوت البشري باستخدام الميكروفون الداخلي للهاتف.

- مؤشر الطقس والتوقعات: في واجهة الطقس يمكن أن يظهر رسم بياني إذا كان هناك هطول للأمطار في الساعات القادمة.