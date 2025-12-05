قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الانتاج الحربي: مركبة سيناء إصلاح ونجدة قادرة على حمل وجر 30 طنا
علي ماهر: لاعبو سيراميكا لديهم قناعة للمنافسة على لقب الدوري
حسام البدري بعد التتويج بكأس ليبيا: إنجاز كبير وإضافة لتاريخي
السكة الحديد تعلن إتاحة حجز تذاكر 4 قطارات عبر وكلاء البيع المعتمدين
أقل سعر عيار ذهب اليوم الجمعة 5-12-2025
حقيقة ارتفاعها.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر
أشرف صبحي: تخليد اسم يوسف بطل السباحة وكل الناس مسئولة حتى الوزير.. فيديو
أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
الداخلية تضبط 12 شخصًا مع 13 طفلًا مستخدمين في شبكة تسول منظمة بالقاهرة
حبس المتهم باستخدام مكبرات صوت بمسجد في سوهاج للدعاية لأحد المرشحين
القصة الكاملة لأزمة البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها أوتاكا بسبب فيديوهات خادشة للحياء
الداخلية تحيل مخالفات الانتخابات إلى النيابة بعد انتهاء اليوم الثاني للتصويت
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تكشف عن معالج Exynos 2600 لهاتف Galaxy S26 الجديد

معالج Exynos 2600
معالج Exynos 2600
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة سامسونج رسميا عن معالجها الجديد Exynos 2600، بعد نشرها مقطعا تشويقيا على يوتيوب يؤكد قدوم الشريحة قريبا مع أداء "استثنائي".

وتستعد سامسونج لإطلاق الجيل القادم من هواتف Galaxy S لعام 2026، حيث من المتوقع أن يتم الكشف عن الطرازين Galaxy S26 وS26 Plus في فبراير المقبل، وسيأتيان بمعالجات Exynos وSnapdragon.

معالج Exynos 2600 يأتي بأداء قوى

يعرض الفيديو التشويقي الرسمي أربعة شعارات رئيسية للمعالج: في صمت، استمعنا، مصقول في جوهره، محسن على كل مستوى، للتعبير عن الاستثنائي،

الشعار الأول يشير إلى أن سامسونج لم تستخدم Exynos 2500 في سلسلة Galaxy S25 بسبب فجوة في الأداء مع Snapdragon 8 Elite، ويعكس الفيديو استماع الفريق لملاحظات المستخدمين بهدوء.

أما الشعار الثاني، "مصقول في جوهره"، فهو يعكس القفزة التكنولوجية الكبيرة التي يشهدها المعالج الجديد، حيث قامت سامسونج بتحسين شريحتها الداخلية لتنافس أو تتفوق على معالجات كوالكوم وآبل.

ويشير الشعار الثالث، "محسن على كل مستوى"، إلى أن المعالج تم تحسينه خصيصا لهواتف Galaxy S26، ليقدم مكاسب كبيرة في الأداء في المعالج المركزي CPU، ومعالج الرسوميات GPU، ومعالج الذكاء الاصطناعي NPU.

أما الشعار الأخير، "للتعبير عن الاستثنائي"، فيعكس رغبة سامسونج في تقديم تجربة مميزة للمستخدمين من خلال Exynos 2600.

معالج Exynos 2600

تقنية التصنيع والموعد المتوقع

يصنع المعالج باستخدام تقنية GAA بدقة 2 نانومتر من Samsung Foundry، ما يجعله واحدا من أحدث المعالجات المتقدمة في العالم. 

لم تكشف سامسونج عن الموعد الرسمي لإطلاق المعالج، لكن من المرجح أن يتم الإعلان عنه خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.

معالج Exynos 2600 سامسونج هواتف Galaxy S Galaxy S26

