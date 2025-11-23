قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
414 وحدة سكنية.. تفاصيل الحجز في مشروع سكن مصر
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
جنيف تشهد محادثات حساسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط ضغوط أمريكية على كييف
وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
وزير خارجية: استقرار اليمن ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي وسلامة البحر الأحمر
وزيرة التضامن تتفقد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد
الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع
مصطفى عبد الرازق.. الشيخ الأديب أحدث إصدارات هيئة الكتاب في سلسلة عقول
وزير خارجية مصر يشدد على أهمية ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الموعد الأخير لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير من الشباك
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سماعات Buds 4 Pro من سامسونج تساعدك في العثور على هاتفك المفقود

سماعات Buds 4 Pro
سماعات Buds 4 Pro
شيماء عبد المنعم

يعاني الجميع من فقدان الهاتف داخل المنزل بين وسائد الأريكة، أو تحت البطانية، أو فوق الثلاجة بطريقة غريبة، ومع ذلك، قد تساعدك سامسونج Galaxy Buds 4 Pro القادمة على حل هذه المشكلة.

ميزة جديدة في سامسونج Galaxy Buds 4 Pro تساعدك على العثور على هاتفك المفقود

أحدث التسريبات تشير إلى ميزة جديدة باسم "Find Your Phone" مدمجة في علبة شحن سماعات سامسونج Buds 4 Pro. 

ووفقا لـ Android Authority، أظهرت الرسوم المتحركة المسربة وجود زر مخصص على العلبة. عند الضغط عليه، ترسل العلبة أمر بلوتوث إلى هاتف سامسونج، ليصدر صوتا عاليا حتى تتمكن من تتبعه بسهولة. 

وهذه الوظيفة تعكس طريقة عمل ميزة "العثور على السماعات"، لكنها بالعكس، حيث تساعدك على إيجاد الهاتف بدل السماعات.

يبدو أن إعداد الميزة بسيط للغاية، كل ما عليك فعله هو الضغط على الزر المخصص وانتظار هاتفك للإشارة إلى مكانه. 

هذه الميزة ليست متاحة في Buds 3 Pro كما أشيع سابقا، بل يبدو أنها حصرية لسماعات Buds 4 Pro، ما يعكس أسلوب سامسونج في تقديم إضافات صغيرة لكنها عملية مع كل جيل جديد.

كما أظهرت التسريبات وجود شبكة سماعات على واجهة العلبة، ما قد يشير إلى ميزات مستقبلية، مثل إمكانية إرسال إشعار للعلبة نفسها باستخدام الهاتف أو السماعات.

ومع ذلك، لا تزال هذه مجرد تكهنات، ولا توضح التسريبات مستوى صوت التنبيه أو ارتباطه بشبكة سامسونج الأوسع Find My.

من المتوقع ألا تطرح سماعات Galaxy Buds 4 Pro للبيع قريبا، لكن هذه الميزة تبدو عملية للغاية وستكون محل استخدام كثير من الناس أكثر مما قد يعترفون به. 

في خضم التسريبات المتعلقة بضبط الصوت والتصميم، يبرز هذا التفصيل الصغير باعتباره الأكثر أهمية، خاصة إذا أنقذك من قلب غرفة المعيشة بحثا عن هاتفك مرة أخرى.

