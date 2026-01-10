سوني تكشف عن أحدث SUV فاخرة بالتعاون مع هوندا.. صور

تواصل سوني توسيع حضورها خارج نطاق الإلكترونيات التقليدية، وهذه المرة من خلال تعاونها مع هوندا اليابانية؛ للكشف عن أحدث سيارة فاخرة تحمل هوية علامة أفيلا.

وتنتمي السيارة الجديدة إلى فئة SUV الرياضية، وتم تقديمها كنموذج اختباري خلال فعاليات معرض إلكترونيات المستهلك الذي أُقيم هذا الأسبوع في مدينة لاس فيجاس، في خطوة تعكس توجه الشركتين نحو دمج التكنولوجيا المتقدمة مع صناعة السيارات المستقبلية.

أفيلا SUV واستراتيجية التنويع

يمثل هذا الطراز الجديد امتدادًا لرؤية أفيلا التي تسعى إلى بناء مجموعة متكاملة من السيارات الكهربائية الفاخرة، وعلى الرغم من أن الشركة لم تعلن بعد عن الاسم النهائي أو موعد الإنتاج الرسمي، فإن تقديم السيارة بصيغة SUV يشير إلى إدراك واضح لأهمية هذه الفئة في الأسواق العالمية، خاصة مع تزايد الطلب على السيارات متعددة الاستخدامات ذات الطابع الفاخر والتقني.

وحتى الآن، لم تكشف أفيلا عن أي تفاصيل تتعلق بسعر السيارة الجديدة، إلا أن المقارنة مع طراز السيدان أفيلا 1 تمنح تصورًا مبدئيًا عن الفئة السعرية المتوقعة، ومن المنتظر أن تبدأ أسعار السيدان عند طرحها في نهاية عام 2026 من نحو 90 ألف دولار، مع ارتفاع السعر ليتجاوز حاجز 100 ألف دولار للفئات الأعلى تجهيزًا، ما يشير إلى أن نسخة SUV قد تُصنف ضمن الشريحة الفاخرة نفسها أو أعلى منها.

أبعاد رياضية بتصميم العصري

قدم النموذج الاختباري إشارات أولية حول حجم السيارة، حيث تشير التقديرات إلى طول يقارب 4.9 متر، مع عرض يصل إلى نحو 1.93 متر وارتفاع في حدود 1.65 متر، كما ظهرت السيارة بجنوط رياضية قياس 20 بوصة، ما يعزز من حضورها البصري ويؤكد توجهها نحو الجمع بين الطابع الرياضي والراحة، ورغم هذه المؤشرات، لا تزال التفاصيل التقنية الأساسية طي الكتمان، في انتظار الكشف الرسمي خلال المراحل المقبلة.

وتعكس الملامح الخارجية للسيارة لغة تصميم عصرية تعتمد على الخطوط والتفاصيل التقنية الواضحة، وتبرز المصابيح الأمامية النحيفة ذات التوقيع الحاد، إلى جانب سقف زجاجي أسود يمنح السيارة طابعًا أنيقًا، كما تظهر الإضاءة بتقنية LED بشكل واضح في الأمام والخلف، مع مصابيح خلفية شريطية ممتدة تعزز من الهوية البصرية للسيارة عند القيادة ليلًا.

وتتضمن السيارة عددًا من العناصر التي تعكس التوجه التقني للعلامة، مثل مقابض الأبواب المخفية التي تعزز الانسيابية، إضافة إلى وجود رادار للرصد مثبت أعلى مقدمة السيارة، ما يشير إلى اعتمادها على أنظمة متقدمة لمساعدة السائق وتقنيات القيادة شبه الذاتية.

وتؤكد هذه التفاصيل أن السيارة ليست مجرد SUV فاخرة من حيث الشكل، بل هي منصة تقنية متقدمة تستفيد من خبرة سوني في مجال البرمجيات والاستشعار.

نموذج اختباري يمهد لما هو قادم

رغم محدودية المعلومات المعلنة، فإن ظهور SUV أفيلا في هذا التوقيت يعكس جدية المشروع وتقدم مراحل تطويره، ومع استمرار الشراكة بين سوني وهوندا، من المتوقع أن تكشف الأشهر المقبلة عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالمواصفات الفنية والتجهيزات الداخلية، في خطوة قد تعيد رسم ملامح المنافسة داخل فئة السيارات الكهربائية الفاخرة.