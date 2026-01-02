قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

مصممة للشوارع الضيقة.. شاهد أحدث سيارة صغيرة من هوندا .. صور

هوندا
هوندا
عزة عاطف

كشفت شركة هوندا عن رؤيتها الجديدة للمستقبل الحضري من خلال سيارتها الكهربائية القادمة "سوبر ون" (Super-ONE) موديل 2026. 

وتعد هذه السيارة هاتشباك كهربائية مدمجة مستوحاة من طراز "N-One" الياباني الشهير، لكنها صُممت هذه المرة لتتجاوز حدود اليابان وتنافس في الأسواق العالمية كسيارة عائلية صغيرة توفر أعلى معايير الأمان والراحة، بعيدًا عن تصنيف سيارات "كي" التقليدية المحدودة.

منصة هوندا متطورة وأبعاد تتخطى القيود

تعتمد سيارة "سوبر ون" على منصة معدلة من طراز "N-One e"، حيث تم توسيع الهيكل وزيادة طوله ليتجاوز الأبعاد القانونية المسموح بها لفئة سيارات "كي" في اليابان. 

هذا التوسع لم يمنح السيارة مساحة داخلية أكبر فحسب، بل سمح بوجود قاعدة عجلات أعرض ونظام تعليق منخفض مع عجلات بمقاس 16 بوصة، مما يعزز الثبات على الطريق ويمنحها مظهرًا رياضيًا هجوميًا بفضل أقواس العجلات البارزة والمصدات الرياضية المستوحاة من طراز "سيتي توربو II" الكلاسيكي.

مواصفات هوندا الصغيرة

تستمد السيارة قوتها من محرك كهربائي أمامي من المتوقع أن يولد قوة تتجاوز 47 كيلوواط (أكثر من 63 حصانًا)، مع بطارية بسعة 30 كيلوواط/ساعة توفر مدى قيادة يصل إلى 290 كيلومترًا وفقًا لمعيار WLTP. 

والمثير للاهتمام هو فلسفة هوندا في تقديم تجربة قيادة ممتعة، حيث زودت السيارة بوضع "Boost Mode" الحصري الذي يحاكي صوت المحرك التقليدي واهتزازات نقل التروس عبر ناقل حركة وهمي بـ 7 سرعات، مما يربط السائق بالسيارة حسيًا وبصرياً كما هو الحال في السيارات الرياضية التي تعمل بالوقود.

ذكاء اصطناعي وحماية شاملة للطرق الحقيقية

لم يعد الحجم الصغير يعني التضحية بالأمان، حيث تأتي "سوبر ون" مزودة بحزمة "هوندا Sensing" الكاملة للمساعدة في القيادة. وتتضمن هذه الحزمة تقنيات متطورة مثل مثبت السرعة التكيفي، ونظام البقاء في المسار، وفرامل الطوارئ التلقائية، والتعرف على علامات المرور. 

وتهدف هوندا من خلال هذه التجهيزات إلى اجتياز اختبارات التصادم العالمية بامتياز، لتسويق السيارة كبديل آمن وعصري للسيارات العائلية الأكبر في شوارع المدن المزدحمة.

من الداخل، تتبنى هوندا تصميمًا أفقيًا يمنح شعوراً بالاتساع، مع دمج مفاتيح مادية للتحكم في المناخ لضمان سهولة الاستخدام أثناء القيادة. 

وتضم المقصورة شاشة عدادات رقمية بمقاس 10.2 بوصة تعرض كافة البيانات الحيوية مثل استهلاك الطاقة ووضع القيادة. 

كما توفر السيارة مساحة تخزين مرنة بفضل المقاعد الخلفية القابلة للطي بشكل مسطح تمامًا، مما يجعلها سيارة عملية للغاية للتنقلات اليومية ونقل الأمتعة البسيطة داخل المدينة.

