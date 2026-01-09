قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فصل الكهرباء عن عدة قرى ومناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
زعيم كوريا الشمالية يدخل على خط المواجهة الروسية الأمريكية برسالة دعم لبوتين
حسام حسن يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر ضد كوت ديفوار
نواب: السردية الوطنية خطوة متقدمة في مسار التخطيط الاستراتيجي.. تضع الإنسان في الصدارة
تتقدم نحو القاهرة.. غطاء سحابي يغطي محافظات السواحل وأمطار متفاوتة الشدة
حالة الطقس اليوم الجمعة أول أيام شهر طوبة.. احذر من الأمطار
الاحتلال يمنع دخول عمال إغاثة أجانب إلى غزة
موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026
تصل إلى 50 ألف جنيه.. غرامات مالية بالجملة على مخالفات المرور
خطوة جديدة نحو التحول الرقمي.. إتاحة حجز تذاكر الدرجة الثالثة إلكترونياً
بلاغ ضد مخرجة.. والسبب رقم موبايل مواطن ظهر بالحلقة الأولى من مسلسها الشهير
أول اتصال بين الشرع وأردوغان بعد معارك حلب.. تأكيد السيادة والتنسيق الأمني
تكنولوجيا وسيارات

أفخم SUV كهربائية.. لوتس اليترا الجديدة هل تنافس تسلا X؟

لوتس اليترا
لوتس اليترا
صبري طلبه

تدخل لوتس إليترا المشهد كواحدة من أفخم سيارات SUV الكهربائية التي قدمتها العلامة البريطانية العريقة، في خطوة تعزز من توجه لوتس نحو مستقبل يعتمد على الأداء الكهربائي دون التخلي عن هويتها الرياضية.

وتأتي السيارة بتصميم عصري، مدعوم بحزمة متقدمة من التقنيات والأنظمة الهندسية، ما جعلها تُصنف مباشرة ضمن دائرة المنافسة مع طرازات بارزة على رأسها تسلا موديل X، خصوصًا من حيث الأداء.

أبعاد وتصميم لوتس اليترا 

تعتمد لوتس إليترا على هيكل رياضي، حيث يبلغ طول السيارة 5,103 مم، بينما يصل عرضها إلى 2,231 مم، مع ارتفاع قدره 1,636 مم، وتوفر قاعدة عجلات بطول 3,019 مم مساحة داخلية رحبة لكافة الركاب، في حين يتراوح وزن السيارة بين 2,490 و2,640 كجم حسب الفئة، كما تقدم السيارة صندوق أمتعة خلفي بسعة 688 لتر.

لوتس اليترا 

محرك وأداء لوتس اليترا

تعتمد النسخة الأساسية من لوتس إليترا على محركين كهربائيين يعملان بنظام الدفع الكلي، مع بطارية بسعة 112 كيلوواط ساعة، وتولد هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 603 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 710 نيوتن متر.

وتحقق السيارة مدى قيادة كهربائي يصل إلى 600 كيلومتر، مع تسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة خلال 4.5 ثانية، فيما تبلغ سرعتها القصوى 258 كم في الساعة.

وتقدم لوتس أيضًا نسخة أكثر قوة لعشاق الأداء، تعتمد على نفس عدد المحركات وسعة البطارية، لكن مع ضبط مختلف ينتج قوة تصل إلى 918 حصان، وعزم دوران يبلغ 985 نيوتن متر.

هذه الأرقام تمنح السيارة تسارعًا استثنائيًا من 0 إلى 100 كم في الساعة خلال 2.95 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 265 كم في الساعة، وعلى الرغم من هذا الأداء المرتفع، لا يزال المدى الكهربائي عند مستوى يبلغ نحو 500 كيلومتر.

لوتس اليترا 

مواصفات وتجهيزات لوتس اليترا

زودت لوتس إليترا بحزمة من أنظمة السلامة، تشمل مراقبة النقطة العمياء، والتحذير من حركة المرور الخلفية، ومراقبة إجهاد السائق، إضافة إلى قراءة سرعة الطريق. 

كما تتوفر وسائد هوائية متعددة، وأنظمة مكابح متطورة تشمل مانع الانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب أنظمة الثبات والتحكم في الجر.

وتدعم السيارة أنظمة مساعدة القيادة مثل مثبت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي، والمكابح التلقائية للطوارئ، مع نظام الحفاظ على المسار.

لوتس اليترا 

وتضم لوتس اليترا شاشة عدادات رقمية بقياس 12.6 بوصة، وشاشة مركزية ضخمة بقياس 15.1 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، كما توفر شاشات مخصصة للراكب الأمامي وللصف الثاني، مع شاشة تحكم خلفية.

ويكتمل المشهد بنظام صوتي فاخر من KEF يضم 23 سماعة، إلى جانب عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، ومكيف هواء رباعي المناطق، وإضاءة محيطية وشاحن لاسلكي، عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية. 

