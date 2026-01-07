يجب علي المبتدئين في قيادة السيارات ان يقوموا بالتركيز على ضبط وضعية الجلوس، وربط حزام الأمان، وتجنب المشتتات كالهاتف، والالتزام بالسرعة وترك مسافة أمان كافية .

نصائح هامة للمبتدئين في قيادة السيارات

بالاضافة إلي انه يجب إحماء المحرك قليلاً قبل الانطلاق والتعرف على أجزاء السيارة ووظائفها، ويجب قيادة السيارة بصحبة شخص خبير في البداية لتزيد ثقتك وتضمن السلامة.

- نصائح هامة للمبتدئين في قيادة السيارات :

تأكد من سلامة السيارة

يجب فحص الإطارات، والأضواء، والمرايات، ومستوى الزيت، وسائل التبريد، والمكابح.

ضبط وضعية الجلوس

اجلس بشكل مريح وقم بضبط مسند الرأس والمرايات، وتأكد من أن قدمك تصل بسهولة لدواسات الفرامل والبنزين، وابتعد عن ارتداء أحذية الضخمة .

تجهيز السيارة

اربط حزام الأمان، واضبط أجهزة التكييف والمرايات قبل بدء الحركة.

إحماء المحرك

انتظر قليلاً بعد تشغيل السيارة حتى يدور الزيت، خاصة في الأجواء الباردة.

تجنب المشتتات

ضع الهاتف في وضع الصامت، أو خارج متناول يدك، وأغلق أنظمة الترفيه حتي لا تتشتت اثناء القيادة .

الهدوء والصبر

خذ وقتك في الوصول، وتجنب التسرع والقيادة المتهورة، فالسلامة أهم من السرعة.

التركيز

راقب الطريق باستمرار، وانتبه لحركة السيارات الأخرى، والنقاط العمياء، وعلامات الطريق.

التزم بالسرعة

التزم بالسرعة المحددة، وقم بتهدئة السرعة تدريجياً قبل المنعطفات.

المسافة الآمنة

اترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك لتمكينك من التوقف بأمان.

استخدام الإشارات

استخدم إشارات الانعطاف للتواصل مع السائقين الآخرين.

القيادة مع خبير

في البداية، اطلب من شخص متمرس مراقبتك والقيادة معه لتكتسب الثقة وتكتسب خبرة القيادة .

الأوراق الرسمية

احمل رخصة القيادة وأوراق السيارة الضرورية معك.

إذا شعرت بالتوتر

خذ استراحة، وهدئ أعصابك قبل القيادة، وتجنب السائقين المتهورين.

إذا كانت الأجواء سيئة

خفف السرعة في حالة الأجواء السيئة أكثر، وزد المسافة بينك وبين السيارات الأخرى.