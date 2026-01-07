قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنذار شديد .. إدارة ترامب تضع وزير الداخلية الفنزويلي على قائمة أهدافها
حسن مصطفى: منتخب مصر قادر على فرض أسلوبه أمام كوت ديفوار.. وأتوقع التأهل
مصيري بيد الله ولن نستسلم .. رد رئيسة فنزويلا بالإنابة على تهديدات ترامب
من فعل ذنوبا كثيرة في رجب.. فعليه بهذا الدعاء
تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع المختلفة
بعد إشادته بمسلسل «الست موناليزا».. محمد بشير: محمد سامي عبقري والأكثر نجاحًا بالوطن العربي
أحمد موسى: الدنيا ملتهبة وفوضى وحروب ودول بتتقسم ومبدأ مصر «رفض التقسيم»
ناقد رياضي: منتخب الجزائر المرشح الأقوى لبلوغ نهائي كأس أمم أفريقيا .. فيديو
بعد التهام جزء من يد طفل ببورسعيد.. الأهالي يُحذّرون: الكلاب الضالة خرجت عن السيطرة وبقت تهدّد حياتنا
أمير صلاح الدين يكشف كواليس دوره الكوميدي كراعي غنم في فيلم «جوازة ولا جنازة»
واشنطن بوست: «غارة مادورو» أسفرت عن مقتل نحو 75 شخصًا في فنزويلا
إعلامي ينتقد «علي محمد علي» بسبب تعليقه على مباراة مصر وبنين: «شوف المُعلقين التوانسة والجزائريين»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نصائح هامة للمبتدئين في قيادة السيارات ؟

نصائح هامة للمبتدئين في قيادة السيارات
نصائح هامة للمبتدئين في قيادة السيارات
إبراهيم القادري

يجب علي المبتدئين في قيادة السيارات ان يقوموا بالتركيز على ضبط وضعية الجلوس، وربط حزام الأمان، وتجنب المشتتات كالهاتف، والالتزام بالسرعة وترك مسافة أمان كافية .

نصائح هامة للمبتدئين في قيادة السيارات 

بالاضافة إلي انه يجب إحماء المحرك قليلاً قبل الانطلاق والتعرف على أجزاء السيارة ووظائفها، ويجب قيادة السيارة بصحبة شخص خبير في البداية لتزيد ثقتك وتضمن السلامة.

- نصائح هامة للمبتدئين في قيادة السيارات :

نصائح هامة للمبتدئين في قيادة السيارات 

تأكد من سلامة السيارة

يجب فحص الإطارات، والأضواء، والمرايات، ومستوى الزيت، وسائل التبريد، والمكابح.

ضبط وضعية الجلوس

اجلس بشكل مريح وقم بضبط مسند الرأس والمرايات، وتأكد من أن قدمك تصل بسهولة لدواسات الفرامل والبنزين، وابتعد عن ارتداء أحذية الضخمة .

تجهيز السيارة

اربط حزام الأمان، واضبط أجهزة التكييف والمرايات قبل بدء الحركة.

إحماء المحرك

نصائح هامة للمبتدئين في قيادة السيارات 

انتظر قليلاً بعد تشغيل السيارة حتى يدور الزيت، خاصة في الأجواء الباردة.

تجنب المشتتات

ضع الهاتف في وضع الصامت، أو خارج متناول يدك، وأغلق أنظمة الترفيه حتي لا تتشتت اثناء القيادة .

الهدوء والصبر

نصائح هامة للمبتدئين في قيادة السيارات 

خذ وقتك في الوصول، وتجنب التسرع والقيادة المتهورة، فالسلامة أهم من السرعة.

التركيز

راقب الطريق باستمرار، وانتبه لحركة السيارات الأخرى، والنقاط العمياء، وعلامات الطريق.

التزم بالسرعة

التزم بالسرعة المحددة، وقم بتهدئة السرعة تدريجياً قبل المنعطفات.

المسافة الآمنة

نصائح هامة للمبتدئين في قيادة السيارات 

اترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك لتمكينك من التوقف بأمان.

استخدام الإشارات

استخدم إشارات الانعطاف للتواصل مع السائقين الآخرين.

القيادة مع خبير

في البداية، اطلب من شخص متمرس مراقبتك والقيادة معه لتكتسب الثقة وتكتسب خبرة القيادة .

الأوراق الرسمية

نصائح هامة للمبتدئين في قيادة السيارات 

احمل رخصة القيادة وأوراق السيارة الضرورية معك.

إذا شعرت بالتوتر

خذ استراحة، وهدئ أعصابك قبل القيادة، وتجنب السائقين المتهورين.

إذا كانت الأجواء سيئة

نصائح هامة للمبتدئين في قيادة السيارات 

خفف السرعة في حالة الأجواء السيئة أكثر، وزد المسافة بينك وبين السيارات الأخرى.

قيادة السيارات مسافة أمان الالتزام بالسرعة نصائح هامة للمبتدئين ضبط وضعية الجلوس فحص الإطارات اضبط أجهزة التكييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

حادث شق التعبان

بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة

مشغولات ذهبية

وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

دينا علاء

جوزها ضربها بالرصاص | مفاجأة صادمة في مقتل بطلة الجودو بالإسكندرية

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

البنك الاهلي المصري

إيقاف مؤقت لخدمات البنك الأهلي غدا في ذلك التوقيت .. تفاصيل

ترشيحاتنا

نقل المصابين للمستشفى

التفاصيل الكاملة لمصرع اثنين وإصابة 17 آخرين بحادث تصادم بدائري المنيا

نقل المصابين للمستشفى

مصرع شخصين وإصابة 12 في حادث بدائري المنيا

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات تهنىء الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

بالصور

لفائف البطاطس بالدجاج والخضار .. وصفة مقرمشة بمكونات اقتصادية

طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والخضار
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والخضار
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والخضار

مشروبات ممنوعة خلال فترة الطمث كل شهر .. احذريها لتخفيف الألم والتقلصات

مشروبات ممنوعة خلال فترة الطمث
مشروبات ممنوعة خلال فترة الطمث
مشروبات ممنوعة خلال فترة الطمث

4 تمارين بسيطة تخلّصك من إجهاد العينين بسبب الشاشات .. خلال دقائق يوميًا

تمارين فعالة لعلاج إجهاد العين يمكن ممارستها يوميًا
تمارين فعالة لعلاج إجهاد العين يمكن ممارستها يوميًا
تمارين فعالة لعلاج إجهاد العين يمكن ممارستها يوميًا

المشي للخلف 15 دقيقة قد يُخفف آلام خشونة الركبة.. اعملها 3 لـ 4 مرات أسبوعيًا

كيف يساعد المشي للخلف في تخفيف آلام الركبة؟
كيف يساعد المشي للخلف في تخفيف آلام الركبة؟
كيف يساعد المشي للخلف في تخفيف آلام الركبة؟

فيديو

نيللي كريم

الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد