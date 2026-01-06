قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

تويوتا لاند كروزر الجديدة تخطف الأنظار بإطارات عملاقة 37 بوصة

لاندكروزر
لاندكروزر
عزة عاطف

تحولت سيارة تويوتا لاند كروزر 250 (المعروفة في بعض الأسواق باسم برادو) إلى وحش كاسر للطرق الوعرة، بعدما كشفت شركة التعديلات اليابانية الشهيرة “كول ريسينج” عن مشروعها المذهل "Iron Block Build" خلال معرض طوكيو للسيارات 2026. 

يمثل هذا التعديل طفرة في عالم سيارات الدفع الرباعي، حيث لم يعد التركيز مقتصرًا على الأداء الوظيفي فحسب، بل امتد ليشمل لغة بصرية هجومية تجعل السيارة تبدو كأنها "لعبة تونكا" عملاقة ومنفذة بدقة هندسية فائقة.

هندسة الارتفاع ونظام التعليق العملاق

تكمن القوة الحقيقية لهذا التعديل في الارتفاع الشاهق الذي وصلت إليه السيارة، حيث حصلت لاند كروزر 250 على "رفعة" إجمالية بلغت 7 بوصات (حوالي 17.8 سم) عن مستواها الأصلي. 

تم تحقيق هذا الإنجاز عبر دمج نظام تعليق متطور وقابل للتعديل من شركة "JAOS" مع فواصل (Spacers) خاصة، بالإضافة إلى المساحة الهائلة التي وفرتها الإطارات الضخمة. هذا الارتفاع الاستثنائي منح السيارة خلوصًا أرضيًا يصل إلى 15.7 بوصة، مما يجعلها تتفوق بوضوح على سيارات أيقونية مثل مرسيدس G-Class المعدلة، ويمنح السائق قدرة مطلقة على اقتحام المسارات الصخرية والمناطق الطينية دون أدنى قلق.

الإطارات والجنوط المدرعة

اعتمدت "كول ريسينج" في مشروع "Iron Block" على مزيج فريد بين الحجم الضخم والأناقة الرياضية، حيث زودت السيارة بإطارات "Yokohama Geolandar M/T" المخصصة للتضاريس القاسية بمقاس عملاق يبلغ 37 بوصة. 

ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، بل تم تركيب هذه الإطارات على جنوط "Verz DR03" مقاس 22 بوصة بتصميم "مونو بلوك" القوي، مما أعطى السيارة مظهرًا صلبًا ومتزنًا رغم ضخامتها. 

هذا المزيج ليس جماليًا فقط، بل يضمن ثبات السيارة وتوزيع وزنها بشكل مثالي أثناء المناورات الصعبة في المناطق الوعرة.

لم يطلق اسم "الكتلة الحديدية" على هذا المشروع من فراغ، فقد تم تدريع هيكل لاند كروزر بالكامل بمكونات معدنية صلبة شملت مصدات أمامية وخلفية من الفولاذ المقاوم للصدمات بتصميم ثلاثي الأبعاد. 

كما أضيفت رفارف أنبوبية بارزة (Pipe Fenders) بقطر 2.8 بوصة لاستيعاب العجلات الضخمة وحمايتها، مع ألواح حماية سفلية (Skid Plates) تغطي الأجزاء الحساسة للمحرك. 

ولإكمال الهوية الهجومية، زودت السيارة برف سقف متكامل يضم شريط إضاءة LED من نوع "IPF" بطول 40 بوصة، بالإضافة إلى أجنحة خلفية مزدوجة على السقف وباب الشنطة لتحسين الانسيابية وإضفاء لمسة رياضية فريدة.

أعلنت الشركة اليابانية أن هذا المشروع ليس مجرد سيارة للعرض، بل ستتوفر حزمة التعديلات للجمهور بأسعار تنافسية بالنظر إلى حجم القطع المضافة. 

تقدر تكلفة حزمة التعديلات الأساسية بنحو 920,000 ين ياباني (ما يعادل 6,000 دولار أمريكي)، بينما يصل سعر السيارة كاملة بالتعديلات (بناءً على فئة VX) إلى حوالي 6.79 مليون ين ياباني. 

وللمستهلكين الذين يفضلون استخدامًا أكثر هدوءًا داخل المدينة، توفر الشركة نسخة "مدنية" تعتمد على جنوط مقاس 18 بوصة وإطارات أقل ضخامة، مما يتيح التمتع بمظهر لاند كروزر المعدل مع الحفاظ على راحة القيادة اليومية.

تويوتا تعديل تويوتا لاند كروزر شركة Kuhl Racing اليابانية معرض طوكيو للسيارات 2026 مواصفات لاند كروزر برادو أسعار سيارات الدفع الرباعي

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

علاج لنزلات البرد .. فوائد لا تعرفها عن تناول الملوخية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحيراتي

