شاهد| رام باور واجن 2027 الجديدة

كشفت شركة رام عن طرازها الجديد رام باور واجن ديزل موديل 2027، وتنتمي باور واجن ديزل لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، فورد F-250 تريمور، وشيفروليه سيلفرادو 2500 ZR2، وسييرا AT4X HD .

وبدأت رحلة باور واجن في عام 1945 كأول شاحنة دفع رباعي مدنية يتم إنتاجها بكميات كبيرة، مستمدة قوتها وصلابتها من شاحنات دودج العسكرية التي خدمت في الحرب العالمية الثانية.

محرك رام باور واجن ديزل موديل 2027

تستمد سيارة رام باور واجن ديزل موديل 2027 قوتها من محرك سعة 6700 سي سي، وتنتج قوة 430 حصان، وعزم دوران 1457 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.5 ثانية .

مواصفات رام باور واجن ديزل موديل 2027

زودت سيارة رام باور واجن ديزل موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، محاور صلبة أمامية وخلفية تضمن بقاء الإطارات متصلة بالأرض في أصعب الظروف، وأقفال تفاضلية إلكترونية تتيح للسائق قفل العجلات لتتحرك بنفس السرعة، مما يضمن الخروج من الطين بسهولة.

بالاضافة إلي ان سيارة رام باور واجن ديزل موديل 2027 بها، نظام فصل عمود التوازن، ونظام التعليق الهوائية، وبها مقاعد جلدية مهواة، وبها شاشة عملاقة مقاس 14.5 بوصة تعمل بنظام Uconnect 5 الذي يدعم الخرائط المحلية واللغة العربية ببراعة، وبها نظام صوتي فاخر يجعلك تعيش تجربة سينمائية وسط الهدوء الصحراوي.

سعر رام باور واجن ديزل موديل 2027

تباع سيارة رام باور واجن ديزل موديل 2027 في سوق السيارات السعودي بسعر 331 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة رام في صناعة السيارات

في عام 1981 ظهر الجيل الأول لشاحنات دودج رام، وتأسست كجزء من شركة دودج (التابعة لكرايسلر)، وفي عام 1994 ظهر الجيل الثاني و شهد الجيل الثاني تغييرات كبيرة في التصميم والأداء، مما عزز مكانتها في السوق.

ومع عام 1989 تم دخول محركات ديزل قوية و شهد هذا العام إضافة محركات ديزل من Cummins، مما زاد من قدرات السحب والتحميل بشكل كبير.