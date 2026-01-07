قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: فنزويلا ستسلّم واشنطن قرابة 50 مليون برميل نفط
مقتـ.ـل إسرائيلي من الحريديم خلال حادث دهــ.ـس في القدس المحتلة
فيه ناس تتحاسب وتدخل السجن .. طارق يحيى: ملف عبدالحميد معالي مع الزمالك «كارثة»
مصطفى الفقي ينفي التعصب: الأقباط والمسلمون في مصر ليسوا مُتعصبين كما يروّج البعض |فيديو
ترامب: النفط الفنزويلي سيُباع بسعر السوق .. وسأتحكم في تلك الأموال
إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى
غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها
مطرانية بورسعيد: جرح الطفــ.ـل آدم من عقر الكلب الضال «صعب» ويحتاج رعاية فائقة.. والمشككين كاذبون |شاهد
تجاوز الـ 48 ألفا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء
عاملين لينا مليون حساب.. إعلامي: نقدر نكسب كوت ديفوار طبعًا .. اسألوا دروجبا واسألوا التاريخ | فيديو
إبراهيم فايق يوجّه رسالة لـ منتخب كوت ديفوار قبل مواجهة الفراعنة
4 تمارين بسيطة تخلّصك من إجهاد العينين بسبب الشاشات .. خلال دقائق يوميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| رام باور واجن 2027 الجديدة

رام باور واجن ديزل موديل 2027
رام باور واجن ديزل موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة رام عن طرازها الجديد رام باور واجن ديزل موديل 2027، وتنتمي باور واجن ديزل لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، فورد F-250 تريمور، وشيفروليه سيلفرادو 2500 ZR2، وسييرا AT4X HD .

رام باور واجن ديزل موديل 2027

وبدأت رحلة باور واجن في عام 1945 كأول شاحنة دفع رباعي مدنية يتم إنتاجها بكميات كبيرة، مستمدة قوتها وصلابتها من شاحنات دودج العسكرية التي خدمت في الحرب العالمية الثانية.

محرك رام باور واجن ديزل موديل 2027

رام باور واجن ديزل موديل 2027

تستمد سيارة رام باور واجن ديزل موديل 2027 قوتها من محرك سعة 6700 سي سي، وتنتج قوة 430 حصان، وعزم دوران 1457 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.5 ثانية .

مواصفات رام باور واجن ديزل موديل 2027

زودت سيارة رام باور واجن ديزل موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، محاور صلبة أمامية وخلفية تضمن بقاء الإطارات متصلة بالأرض في أصعب الظروف، وأقفال تفاضلية إلكترونية تتيح للسائق قفل العجلات لتتحرك بنفس السرعة، مما يضمن الخروج من الطين بسهولة.

رام باور واجن ديزل موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة رام باور واجن ديزل موديل 2027 بها، نظام فصل عمود التوازن، ونظام التعليق الهوائية، وبها مقاعد جلدية مهواة، وبها شاشة عملاقة مقاس 14.5 بوصة تعمل بنظام Uconnect 5 الذي يدعم الخرائط المحلية واللغة العربية ببراعة، وبها نظام صوتي فاخر يجعلك تعيش تجربة سينمائية وسط الهدوء الصحراوي.

سعر رام باور واجن ديزل موديل 2027

رام باور واجن ديزل موديل 2027

تباع سيارة رام باور واجن ديزل موديل 2027 في سوق السيارات السعودي بسعر 331 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة رام في صناعة السيارات

في عام 1981 ظهر الجيل الأول لشاحنات دودج رام، وتأسست كجزء من شركة دودج (التابعة لكرايسلر)، وفي عام 1994 ظهر الجيل الثاني و شهد الجيل الثاني تغييرات كبيرة في التصميم والأداء، مما عزز مكانتها في السوق.

رام باور واجن ديزل موديل 2027

ومع عام 1989 تم دخول محركات ديزل قوية و شهد هذا العام إضافة محركات ديزل من Cummins، مما زاد من قدرات السحب والتحميل بشكل كبير.

باور واجن ديزل رام باور واجن ديزل موديل 2027 سييرا AT4X HD سيلفرادو 2500 ZR2 فورد F 250 تريمور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

حادث شق التعبان

بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة

دينا علاء

جوزها ضربها بالرصاص | مفاجأة صادمة في مقتل بطلة الجودو بالإسكندرية

مشغولات ذهبية

وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

إسراء عبد المطلب مذيعة صدى البلد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة رسمية؟

ترشيحاتنا

مصطفى محمد

«الغندور» يكشف كواليس حديث إبراهيم حسن مع مصطفى محمد بعد مباراة بنين

منتخب الجزائر

«معلومي»: الجزائر تواجه أزمة قبل مواجهة نيجيريا

تاريخ مواجهات مصر و كوت ديفوار

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار قبل موقعة السبت

بالصور

4 تمارين بسيطة تخلّصك من إجهاد العينين بسبب الشاشات .. خلال دقائق يوميًا

تمارين فعالة لعلاج إجهاد العين يمكن ممارستها يوميًا
تمارين فعالة لعلاج إجهاد العين يمكن ممارستها يوميًا
تمارين فعالة لعلاج إجهاد العين يمكن ممارستها يوميًا

المشي للخلف 15 دقيقة قد يُخفف آلام خشونة الركبة.. اعملها 3 لـ 4 مرات أسبوعيًا

كيف يساعد المشي للخلف في تخفيف آلام الركبة؟
كيف يساعد المشي للخلف في تخفيف آلام الركبة؟
كيف يساعد المشي للخلف في تخفيف آلام الركبة؟

محافظ الشرقية يطمئن على أعمال إصلاح الهبوط المحدود بالبلاطة العلوية بكوبري الصاغة بالزقازيق

صيانة
صيانة
صيانة

قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل .. احذر تجاهلها

قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق

فيديو

نيللي كريم

الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد