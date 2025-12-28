قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر ليس لديها أي مشكلة مع دول حوض النيل.. ووافقنا على طرح 34 مشروعا مائيا
نجل الزعيم: عادل إمام ما زال أعلى أجرا في الوطن العربي
وزير الخارجية: قضية المياه وجودية بالنسبة لمصر.. ولن نفرط في حقوقنا المائية
القبض على شخص يدفع رشاوى للناخبين في البحيرة
على طريقة لصوص ولكن ظرفاء .. الداخلية تضبط المتهمين بسرقة محل مجوهرات بالدرب الأحمر
سنة النبي قبل النوم.. 5 أمور تحفظك طوال الليل لا تغفل عنها
والد الطفلة رقية: رصاصة من العريس اخترقت رأس ابنتي ورفض نقلها للمستشفى.. وبعد تغييره لأقواله تبرأ منه محاموه وانسحبوا من القضية | القصة الكاملة لفتاة البراجيل
الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة .. وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
القبض على سيدة توزع أموالا على الناخبين في الفيوم
الدفاع الروسية: تدمير 21 طائرة مسيرة أوكرانية في غضون ثلاث ساعات
وزير الخارجية: مصر قدمت 72% من إجمالي المساعدات لقطاع غزة
وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات بي واي دي BYD ليوبارد 3 2025.. وحش الـ SUV الكهربائي

BYD ليوبارد 3
BYD ليوبارد 3
صبري طلبه

عززت بي واي دي الصينية من تواجدها في عالم السيارات الكهربائية بعدد كبير ومتنوع من الإصدارات القوية، ومنها النسخة ليوبارد 3 موديل 2025، والتي تأتي بقدرات تقنية عالية الأداء، إلى جانب الأداء القوي الخاص المحرك، والذي يصل إلى 416 حصانًا، إضافة إلى التسارع المذهل.

أداء ومحرك سيارة بي واي دي BYD ليوبارد 3

تعتمد السيارة على منظومة طاقة كهربائية بالكامل، ترتكز على محركين كهربائيين يقدمان نظام دفع رباعي، وتعمل هذه المنظومة مع ناقل حركة أوتوماتيكي، وتبلغ القوة الإجمالية 416 حصانًا، مع عزم دوران كلي يصل إلى 510 نيوتن متر، بالإضافة إلى تسارعًا من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.9 ثانية فقط، بينما تصل السرعة القصوى إلى 201 كيلومتر في الساعة.

BYD ليوبارد 3

تتوفر السيارة بخيارات بطارية بسعات مختلفة بحسب الفئة، تشمل 72.96 أو 78.72 كيلوواط/ساعة، ما يسمح بمدى قيادة كهربائي يصل إلى 501 كيلومتر، ويبلغ متوسط استهلاك الطاقة ما بين 16.5 و17.9 كيلوواط/ساعة لكل 100 كيلومتر، وتدعم السيارة الشحن بالتيار المتردد، مع زمن شحن كامل من صفر إلى 100 % يتراوح بين 10.4 و11.2 ساعة، إضافة إلى دعم الشحن السريع الذي يتيح رفع مستوى الشحن من 30 إلى 80 % خلال 18 دقيقة فقط.

BYD ليوبارد 3

تصميم وتجهيزات بي واي دي BYD ليوبارد 3

يحمل التصميم الخارجي طابعًا عصريًا، وتأتي السيارة مزودة بمصابيح LED أمامية وخلفية متكاملة، كما ترتكز على جنوط ألمنيوم قياس 19 بوصة تضيف لمسة رياضية، إلى جانب مرايا خارجية قابلة للطي ومدفأة مع خاصية الذاكرة، ويكتمل المشهد الخارجي بسقف بانورامي.

وتضم السيارة باقة متكاملة من أنظمة السلامة، تبدأ بوسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية توفر حماية شاملة للركاب، كما تشمل أنظمة المكابح المانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني لتعزيز السيطرة. 

BYD ليوبارد 3

وتدعم السيارة تقنيات القيادة المساعدة بنظام تثبيت سرعة متكيف، وتحذير الخروج عن المسار مع مساعد البقاء داخله، إضافة إلى مراقبة النقطة العمياء، وتحذير من التصادم الخلفي، وتوفر كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية.

BYD ليوبارد 3

وتأتي السيارة بمقاعد مكسوة بالجلد مع دعم التعديل الكهربائي، إضافة إلى التدفئة والتبريد، وتشمل التجهيزات مقودًا متعدد الوظائف مغطى بالجلد، وشاشة مركزية تعمل باللمس قياس 15.6 بوصة للتحكم في أنظمة المعلومات والترفيه، إلى جانب شاشة عدادات رقمية قياس 8.8 بوصة. 

BYD ليوبارد 3

كما تتوفر إضاءة محيطية داخلية قابلة للتخصيص، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات خلفية وفلتر PM2.5 لتنقية الهواء، إضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف.

بي واي دي BYD ليوبارد 3 سيارة BYD ليوبارد 3 السيارة BYD ليوبارد 3 ليوبارد 3 موديل 2025 مواصفات BYD ليوبارد 3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

البنك المركزي

الخميس المقبل.. إجازة رسمية في البنوك بأمر المركزي..تفاصيل

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

اعراض سرطان المخ

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

ترشيحاتنا

افتتاح مقر النقابة العامة للعاملين بالنقل البري الجديد

وزير العمل ومحافظ القاهرة يشهدان افتتاح مقر نقابة النقل البري الجديد

وزير التربية والتعليم

خلال احتفالية جامعة العاصمة باليوبيل الذهبي| وزير التعليم: الاستثمار في العقول المبدعة رهان أكيد

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

بالصور

تجربة جديدة تبهر جمهور رمضان 2026.. دُرّة تكشف عن شخصية ميادة في «علي كلاي»

درة
درة
درة

كيف توقف سيلان الأنف بسهولة

كيف توقف سيلان الإنف بسهولة
كيف توقف سيلان الإنف بسهولة
كيف توقف سيلان الإنف بسهولة

إسلام جمال وأيمن وتار في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

المزيد