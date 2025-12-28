مواصفات بي واي دي BYD ليوبارد 3 2025.. وحش الـ SUV الكهربائي

عززت بي واي دي الصينية من تواجدها في عالم السيارات الكهربائية بعدد كبير ومتنوع من الإصدارات القوية، ومنها النسخة ليوبارد 3 موديل 2025، والتي تأتي بقدرات تقنية عالية الأداء، إلى جانب الأداء القوي الخاص المحرك، والذي يصل إلى 416 حصانًا، إضافة إلى التسارع المذهل.

أداء ومحرك سيارة بي واي دي BYD ليوبارد 3

تعتمد السيارة على منظومة طاقة كهربائية بالكامل، ترتكز على محركين كهربائيين يقدمان نظام دفع رباعي، وتعمل هذه المنظومة مع ناقل حركة أوتوماتيكي، وتبلغ القوة الإجمالية 416 حصانًا، مع عزم دوران كلي يصل إلى 510 نيوتن متر، بالإضافة إلى تسارعًا من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.9 ثانية فقط، بينما تصل السرعة القصوى إلى 201 كيلومتر في الساعة.

تتوفر السيارة بخيارات بطارية بسعات مختلفة بحسب الفئة، تشمل 72.96 أو 78.72 كيلوواط/ساعة، ما يسمح بمدى قيادة كهربائي يصل إلى 501 كيلومتر، ويبلغ متوسط استهلاك الطاقة ما بين 16.5 و17.9 كيلوواط/ساعة لكل 100 كيلومتر، وتدعم السيارة الشحن بالتيار المتردد، مع زمن شحن كامل من صفر إلى 100 % يتراوح بين 10.4 و11.2 ساعة، إضافة إلى دعم الشحن السريع الذي يتيح رفع مستوى الشحن من 30 إلى 80 % خلال 18 دقيقة فقط.

تصميم وتجهيزات بي واي دي BYD ليوبارد 3

يحمل التصميم الخارجي طابعًا عصريًا، وتأتي السيارة مزودة بمصابيح LED أمامية وخلفية متكاملة، كما ترتكز على جنوط ألمنيوم قياس 19 بوصة تضيف لمسة رياضية، إلى جانب مرايا خارجية قابلة للطي ومدفأة مع خاصية الذاكرة، ويكتمل المشهد الخارجي بسقف بانورامي.

وتضم السيارة باقة متكاملة من أنظمة السلامة، تبدأ بوسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية توفر حماية شاملة للركاب، كما تشمل أنظمة المكابح المانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني لتعزيز السيطرة.

وتدعم السيارة تقنيات القيادة المساعدة بنظام تثبيت سرعة متكيف، وتحذير الخروج عن المسار مع مساعد البقاء داخله، إضافة إلى مراقبة النقطة العمياء، وتحذير من التصادم الخلفي، وتوفر كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية.

وتأتي السيارة بمقاعد مكسوة بالجلد مع دعم التعديل الكهربائي، إضافة إلى التدفئة والتبريد، وتشمل التجهيزات مقودًا متعدد الوظائف مغطى بالجلد، وشاشة مركزية تعمل باللمس قياس 15.6 بوصة للتحكم في أنظمة المعلومات والترفيه، إلى جانب شاشة عدادات رقمية قياس 8.8 بوصة.

كما تتوفر إضاءة محيطية داخلية قابلة للتخصيص، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات خلفية وفلتر PM2.5 لتنقية الهواء، إضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف.