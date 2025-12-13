كهربائية بالكامل .. سعر ومواصفات BYD "هان" 2025 في السعودية

تواصل بي واي دي الصينية تعزيز حضورها في عالم السيارات الكهربائية من خلال طرازاتها المتقدمة، وتأتي سيارة هان كواحدة من أبرز هذه الإصدارات المقدمة في السوق السعودي، حيث تجمع بين الأداء الرياضي والتقنيات الذكية والتصميم العصري.

محرك وأداء بي واي دي هان

تعتمد بي واي دي هان على منظومة دفع كهربائية بالكامل مدعومة بمحركين يوفران نظام دفع كلي للعجلات، وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تصل إلى 509 أحصنة، مع عزم دوران يبلغ 700 نيوتن متر، حيث تنطلق السيارة من السكون إلى سرعة 100 كم/س خلال 3.9 ثوانٍ فقط.

بي واي دي هان

بطارية ومدى بي واي دي هان

تستمد هان طاقتها من بطارية بسعة 85.4 كيلوواط/ساعة، تتيح مدى قيادة كهربائي يصل إلى 521 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، كما تعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، مع توزيع ذكي للطاقة بين المحورين الأمامي والخلفي.

تجهيزات سيارة بي واي دي هان

تقدم بي واي دي هان لوحة القيادة شاشة ترفيه متحركة بقياس 15.6 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، مع دعم كامل لأنظمة أندرويد أوتو وأبل كار بلاي، كما تم تزويد السيارة بنظام صوتي فاخر من Dynaudio يضم 12 سماعة، إضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف، ومكيف هواء أوتوماتيكي مزود بنظام تنقية PM2.5 لتحسين جودة الهواء داخل المقصورة.

بي واي دي هان

زُوّدت هان بحزمة شاملة من أنظمة الأمان المتقدمة، تشمل فرامل الطوارئ الذاتية، مثبت سرعة متكيف، أنظمة التحذير من مغادرة المسار والمساعدة على البقاء فيه، إلى جانب كاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، كما تضم السيارة 11 وسادة هوائية، وأنظمة الثبات الإلكتروني، ومنع الانغلاق، وتوزيع قوى الكبح، والتحكم في الجر، بالإضافة إلى نظام كشف النقاط العمياء.

بي واي دي هان

أبعاد السيارة بي واي دي هان

من حيث الأبعاد، تتمتع السيارة بطول يقارب 5 أمتار، وقاعدة عجلات تمتد إلى 2,920 مم، مع صندوق أمتعة بسعة 410 لترات.

بي واي دي هان

سعر بي واي دي هان 2025 في السعودية

تقدم سيارة BYD Han موديل 2025 في السوق السعودي بسعر يبلغ 234,900 ريال سعودي.