الإدارية العليا تحدد جلسة عاجلة لنظر 31 طعنا على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
خبير: فرنسا ترى في طلب نيجيريا فرصة لاستعادة نفوذها الأمني والسياسي بغرب أفريقيا
بيراميدز يكتفي بـ2 مليون دولار في كأس إنتركونتيننتال| تفاصيل
من شبح المصحة النفسية إلى بر الأمان.. القصة الكاملة لأزمة سيدة مع أشقائها بسبب الميراث
جارة عروس المنوفية: شفتها كانت ميـ.تة وسلفتها كانت مضروبة وبتنزل د.م من وشها
قبل أمم أفريقيا.. رسالة حاسمة من أحمد موسى لمحمد صلاح.. فيديو
تحمل سخافات كثيرة.. أحمد موسى: التحديات أمام رئيس الوزراء كبيرة لكنه قدها
محافظ كفرالشيخ يتابع تنفيذ مشروعات حماية الشريط الساحلي
وصلوا 31..ارتفاع عدد الطعون المقدمة للإدارية العليا على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
تعليم سوهاج تطلق فعاليات برنامج صحتهم مستقبلهم للتوعية بأهمية ترشيد المياه
هدما جدار الغرفة.. شخصان يتعديان على شقيقهما بكفر الشيخ من أجل الميراث |فيديو
رغم التصالح مع مدرب ليفربول.. محمد صلاح يصل جدة الأسبوع الجاري.. تفاصيل
تكنولوجيا وسيارات

كهربائية بالكامل .. سعر ومواصفات BYD "هان" 2025 في السعودية

بي واي دي هان
بي واي دي هان
صبري طلبه

تواصل بي واي دي الصينية تعزيز حضورها في عالم السيارات الكهربائية من خلال طرازاتها المتقدمة، وتأتي سيارة هان كواحدة من أبرز هذه الإصدارات المقدمة في السوق السعودي، حيث تجمع بين الأداء الرياضي والتقنيات الذكية والتصميم العصري. 

محرك وأداء بي واي دي هان

تعتمد بي واي دي هان على منظومة دفع كهربائية بالكامل مدعومة بمحركين يوفران نظام دفع كلي للعجلات، وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تصل إلى 509 أحصنة، مع عزم دوران يبلغ 700 نيوتن متر، حيث تنطلق السيارة من السكون إلى سرعة 100 كم/س خلال 3.9 ثوانٍ فقط.

بي واي دي هان

بطارية ومدى بي واي دي هان 

تستمد هان طاقتها من بطارية بسعة 85.4 كيلوواط/ساعة، تتيح مدى قيادة كهربائي يصل إلى 521 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، كما تعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، مع توزيع ذكي للطاقة بين المحورين الأمامي والخلفي.

تجهيزات سيارة بي واي دي هان

تقدم بي واي دي هان لوحة القيادة شاشة ترفيه متحركة بقياس 15.6 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، مع دعم كامل لأنظمة أندرويد أوتو وأبل كار بلاي، كما تم تزويد السيارة بنظام صوتي فاخر من Dynaudio يضم 12 سماعة، إضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف، ومكيف هواء أوتوماتيكي مزود بنظام تنقية PM2.5 لتحسين جودة الهواء داخل المقصورة.

بي واي دي هان

زُوّدت هان بحزمة شاملة من أنظمة الأمان المتقدمة، تشمل فرامل الطوارئ الذاتية، مثبت سرعة متكيف، أنظمة التحذير من مغادرة المسار والمساعدة على البقاء فيه، إلى جانب كاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، كما تضم السيارة 11 وسادة هوائية، وأنظمة الثبات الإلكتروني، ومنع الانغلاق، وتوزيع قوى الكبح، والتحكم في الجر، بالإضافة إلى نظام كشف النقاط العمياء.

بي واي دي هان

أبعاد السيارة بي واي دي هان

من حيث الأبعاد، تتمتع السيارة بطول يقارب 5 أمتار، وقاعدة عجلات تمتد إلى 2,920 مم، مع صندوق أمتعة بسعة 410 لترات.

بي واي دي هان

سعر بي واي دي هان 2025 في السعودية

تقدم سيارة BYD Han موديل 2025 في السوق السعودي بسعر يبلغ 234,900 ريال سعودي.

بيراميدز

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

مرتبات

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

الأنفلونزا

عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

صلاح

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد