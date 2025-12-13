وفاء مكي تكشف لـ صدى البلد سر رشاقتها | فيديو

كشفت الفنانة وفاء مكي، في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد»، عن سر رشاقتها اللافتة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أنها خضعت لعملية تكميم المعدة، وهو ما ساعدها بشكل كبير على تحسين حالتها الصحية.

وأوضحت وفاء مكي أن قرارها بإجراء العملية جاء بعد تفكير طويل، حرصًا منها على الحفاظ على صحتها وجودة حياتها، مشيرة إلى أنها تشعر حاليًا بتحسن كبير سواء على المستوى الصحي أو النفسي.

وأكدت أن التكميم لم يكن هدفه الشكل فقط، بل كان خطوة ضرورية للتخلص من مشكلات صحية كانت تعاني منها، لافتة إلى أنها تتابع حالتها مع الأطباء وتلتزم بنظام غذائي صحي بعد العملية.

وأضافت وفاء مكي أنها سعيدة بالنتائج التي حققتها حتى الآن.



https://youtu.be/_KZH90WMgBU?si=6ZPELkfKzHTECjxL