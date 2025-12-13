بتصميم عائلي.. أسعار ومواصفات كيا كارينز 2026 في السوق السعودي| صور

تواصل كيا كارينز 2026 تعزيز حضورها في السوق السعودي، حيث تعد من أبرز السيارات العائلية متعددة الاستخدامات ضمن عائلة الـ SUV، وذلك بفضل مزيج يجمع بين التقنيات الحديثة والمساحة الرحبة، إلى جانب القدرات الفنية، واختلاف التجهيزات حسب الفئات.

الأداء والتقنيات الميكانيكية لسيارة كيا كارينز 2026

تعتمد كارينز 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يقدّم خيارين للقوة تبعًا للفئة، حيث تأتي فئتا LX و EX بقوة 115 حصان مع عزم دوران يبلغ 144 نيوتن متر، بينما تحصل فئة SX على أداء أقوى يصل إلى 160 حصان و253 نيوتن متر.

كيا كارينز 2026

وتتوزع نواقل الحركة بين CVT للفئتين الأولى والمتوسطة، وناقل DCT من 7 سرعات للفئة الأعلى، فيما تعتمد جميع الفئات على نظام دفع أمامي مع خزان وقود بسعة 45 لترًا.

السلامة والتجهيزات المساعدة للسائق

تأتي فئة LX بوسادتين هوائيتين أماميتين، بينما ترتفع الحماية في فئتي EX وSX لتصل إلى 6 وسائد تشمل الأمامية والجانبية والستائرية، كما تشمل منظومة السلامة باقة من الأنظمة المساعدة مثل مراقبة المنطقة العمياء، ومساعد البقاء في المسار، ومساعد صعود المرتفعات، إضافة إلى التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية.

وتزداد تجهيزات الركن وضمان الرؤية الخلفية عبر كاميرا موحدة لجميع الفئات، بينما تختلف الحساسات بين خلفية فقط في فئة LX، وأمامية وخلفية في EX وSX. وتدعم السيارة أيضًا أنظمة الثبات الإلكتروني والجر ومانع الانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إضافة إلى مثبّت سرعة متكيف في الفئات العليا.

كيا كارينز 2026

تقنيات الرفاهية والتصميم الخارجي

تقدّم كارينز 2026 تجربة داخلية مريحة عبر شاشة ترفيه قياس 8 بوصات مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وشاشة عدادات 4.2 بوصة، إضافة إلى مكيف أوتوماتيكي مع فتحات تهوية خلفية، وتختلف جودة الصوت حسب الفئة، إذ تحصل LX وEX على 6 سماعات، بينما تنفرد SX بنظام صوتي من Bose مع 8 سماعات وشاحن لاسلكي للهواتف في الصف الأمامي.

أما من الخارج، فتظهر الاختلافات بوضوح، فالفئة الأساسية تعتمد على مصابيح هالوجين وجنوط فولاذية 16 بوصة، بينما تتجه الفئات الأعلى إلى مصابيح LED كاملة وجنوط ألمنيوم قياس 17 بوصة مع مرايا كهربائية قابلة للطي.

وتحافظ السيارة على أبعاد مدمجة تضمن مساحة عائلية جيدة، بطول 4,550 مم وعرض 1,800 مم وارتفاع 1,700 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,780 مم ووزن يبلغ 1,354 كجم.

سعر كيا كارينز 2026 في السوق السعودي

تقدم كيا كارينز 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 83,314 ريال سعودي.