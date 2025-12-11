قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكيم زياش أبرز غيابات منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية
وفاة المطرب أحمد صلاح.. وحلمي عبدالباقي ينعاه
الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بإزالة الأنقاض من غزة
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش
منتخب السعودية يتأهل لنصف نهائي بطولة كأس العرب بالفوز على فلسطين 2-1
كنو يسجل هدفا قاتلا للسعودية في مرمى فلسطين بربع نهائي كأس العرب
التصعيد يقترب .. جيش الاحتلال يهدد لبنان بخطة عسكرية غير مسبوقة
فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتين
أزمة كبرى قبل المونديال.. فيفا يدرس نقل مواجهة مصر وإيران إلى مكان مفاجئ
تردد واحد يفتح كل قنوات نايل سات 2026.. إليك الطريقة
منخفض جوي جديد.. فرص لسقوط أمطار من السواحل حتى القاهرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أرخص 5 سيارات أوتوماتيك "زيرو" في السوق المصري.. بالأسعار

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع التصميمات الداخلية والهيكلية، إلى جانب تنوع التصميمات، والأسعار أيضًا.

ويقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات أوتوماتيك "زيرو" في السوق المصري

بروتون ساجا

تعتمد السيارة بروتون ساجا على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، وتقدم بسعر يبلغ 649,900 جنيه.

نيسان صني

زودت السيارة نيسان صني بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة قدرها 108 حصانا و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار أو مانيول 5 غيار، دفع أمامي، وتتراوح أسعار موديلات 2026 بين 645,000 جنيه و 795,000 جنيه.

شيري أريزو 5

تضم السيارة شيري أريزو 5 محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي طرازCVT، أو مانيوال، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح سعر السيارة بين 675,000 جنيه و 755,000 جنيه.

ميتسوبيشي اتراج

تقدم ميتسوبيشي اتراج بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 76 حصان، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي، مع عزم دوران 100 نيوتن/متر، وتقنيات الجر الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر موديل 2026 نحو 740,000 جنيه.

جاك S2

تأتي السيارة جاك S2 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر يولد قوة 113 حصانًا، وعزم دوران 146 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، تبلغ أقصى سرعة للسيارة 175 كم/س، ويتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 12.8 ثانية، وبسعر يبلغ 739,900 جنيه.

