ذكرى رحيل محمود أبو زيد .. مبدع النصوص الإنسانية وعرّاب الشخصيات المُركّبة
مصر تدعو إلى إزالة العوائق وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البحر المتوسط
طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر
بث مباشر|رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات ويحضر المعرض الدولي لمخرجات البحوث
رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات
حدث ويندوز الآن ..تحديث أمنى مهم من مايكروسوفت لإصلاح 56 ثغرة خطيرة
طبق المصريين الشعبي يخطف الأضواء عالميا.. الكشري تراث إنساني معتمد
صرخات تحت المطر.. 1.29مليون إنسان في غزة يواجهون شتاء الموت بلا مأوى
محافظ البنك المركزي: الاستقرار المالي وأولويات الرقابة دعامة تحقيق طموحات التنمية
بعد انتشار منشورات مزيفة.. مجدي عبدالغني يرد: تصريحاتي عن مجلس الأهلي «مفبركة»
أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة
حالة الطقس اليوم.. أمطار ورياح على القاهرة وعدة محافظات |فيديو
اركب سانج يونج تيفولي العائلية بـ 650 ألف جنيه

سانج يونج تيفولى موديل 2019
سانج يونج تيفولى موديل 2019
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، ما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سانج يونج تيفولى موديل 2019

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سانج يونج تيفولى موديل 2019، وتنتمي يونج تيفولى لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات سانج يونج تيفولى موديل 2019 الخارجية

سانج يونج تيفولى موديل 2019

تمتلك سيارة سانج يونج تيفولى موديل 2019 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وتم تثبيت شعار شركة سانج يونج علي مقدمة السيارة، وتم تثبيت شعار سانج يونج أيضا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية .

محرك سانج يونج تيفولى موديل 2019

سانج يونج تيفولى موديل 2019

تستمد سيارة سانج يونج تيفولى موديل 2019 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 145 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سانج يونج تيفولى موديل 2019 الداخلية

سانج يونج تيفولى موديل 2019

زودت مقصورة سيارة سانج يونج تيفولى موديل 2019 بالعديد من المميزات من ضمنها، كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مساحات تخزين إضافية بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر سانج يونج تيفولى موديل 2019

سانج يونج تيفولى موديل 2019

يصل سعر سيارة سانج يونج تيفولى موديل 2019 في سوق السيارات المصري للمستعمل 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة سانج يونج تيفولى يونج تيفولى موديل 2019 السيارات الـ SUV الرياضية

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الأحمر
