اركب سانج يونج تيفولي العائلية بـ 650 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، ما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سانج يونج تيفولى موديل 2019، وتنتمي يونج تيفولى لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات سانج يونج تيفولى موديل 2019 الخارجية

تمتلك سيارة سانج يونج تيفولى موديل 2019 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وتم تثبيت شعار شركة سانج يونج علي مقدمة السيارة، وتم تثبيت شعار سانج يونج أيضا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية .

محرك سانج يونج تيفولى موديل 2019

تستمد سيارة سانج يونج تيفولى موديل 2019 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 145 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سانج يونج تيفولى موديل 2019 الداخلية

زودت مقصورة سيارة سانج يونج تيفولى موديل 2019 بالعديد من المميزات من ضمنها، كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مساحات تخزين إضافية بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر سانج يونج تيفولى موديل 2019

يصل سعر سيارة سانج يونج تيفولى موديل 2019 في سوق السيارات المصري للمستعمل 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .