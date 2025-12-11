قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو دعيت بحاجة معينة تحصل هل هذا اشتراط على ربنا؟ داعية يجيب
فتح باب الاشتراك لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم.. الاثنين
أتكاسل عن صلاة الفجر لشدة البرد فهل على إثم؟.. علي جمعة يجيب
تعطل ChatGPT على أجهزة أندرويد.. مطور التطبيق تكشف التفاصيل والحلول
فنزويلا: استيلاء الولايات المتحدة على ناقلة النفط سرقة سافرة
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
أشعر بالطمأنينة عندما أراه.. ماذا قال آدم لالانا عن أزمة محمد صلاح؟
أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الخميس
اتصل نصلك في أي مكان .. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
شاومي تطور مساعد ذكاء اصطناعي جديد باسم Mi Chat
الأهلي يستعد للتفاوض مع الرجاء لحسم انتقال يوسف بلعمري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026
مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 ، وتنتمي مايباخ EQS 680 لفئة السيارات الكروس أوفر .

أبعاد مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

تأتى سيارة مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 5125 مم، وعرض 2157 مم، وارتفاع 1721 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3210 مم .

محرك مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

تحصل سيارة مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 200 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 568 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، وبها قوة 658 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

زودت سيارة مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights .

مواصفات مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

تحتوي سيارة مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها AM/FM Radio، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما .

مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 بها، شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للابواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Cool Box، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Isofix، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب سبويلر خلفي، وبها زر لـ شغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة  مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 11 مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 13 مليون و 200 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 مرسيدس مايباخ مايباخ EQS 680 مرسيدس مايباخ EQS 680

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبحي

بعد انفعاله على والده.. نجل سائق محمد صبحي يرد :أبويا مش بيذل نفسه ومأجرمش

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

تامر حسني

راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

وزير التربية والتعليم

التعليم تنعي طالب مدرسة STEM ببني سويف وتكشف تفاصيل وفاته

وفاة الطالب أدهم

والده سابه وتجاهل مرضه| القصة الكاملة لوفاة طالب مدرسة STEM ببني سويف

عوض تاج الدين

عوض تاج الدين: نسبة الإصابة بفيروس «H1N1» بين المصريين تصل إلى 60% | فيديو

عوض تاج الدين

الطالب اللي يصاب بالبرد يقعد في البيت.. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمدارس

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

أرشيفية

مصدر أمني: ضبط 84 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين

انتخابات

إصابة رئيسة لجنة انتخابية بمدرسة جواهر بهبوط وعلاجها ببولاق الدكرور

مجلس الدولة

مفاجأة في الحصر العددي.. أسباب تصعيد المرشح وليد شوقي على إبراهيم الفضالي

بالصور

أروى جودة بإطلالة جريئة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

اروى جودة بإطلالة جريئة فى مهرجان البحر السينمائي
اروى جودة بإطلالة جريئة فى مهرجان البحر السينمائي
اروى جودة بإطلالة جريئة فى مهرجان البحر السينمائي

هند صبري تتألق بإطلالتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

هند صبرى تتألق بإطلالتها فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي
هند صبرى تتألق بإطلالتها فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي
هند صبرى تتألق بإطلالتها فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي

الست.. منى زكي تروج لفيلمها بإطلالة أنيقة في دبي

منى زكى
منى زكى
منى زكى

للتدفئة في الشتاء.. طريقة عمل مشروب السحلب بالمستكة

طريقة عمل مشروب السحلب بالمستكة من ألذ الوصفات
طريقة عمل مشروب السحلب بالمستكة من ألذ الوصفات
طريقة عمل مشروب السحلب بالمستكة من ألذ الوصفات

فيديو

صوفيا

المطربة صوفيا تطرح أحدث أغانيها مع روتانا بعنوان زي الجبل ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد