يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 ، وتنتمي مايباخ EQS 680 لفئة السيارات الكروس أوفر .

أبعاد مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

تأتى سيارة مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 5125 مم، وعرض 2157 مم، وارتفاع 1721 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3210 مم .

محرك مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

تحصل سيارة مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 200 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 568 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، وبها قوة 658 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

زودت سيارة مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights .

مواصفات مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

تحتوي سيارة مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها AM/FM Radio، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما .

مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 بها، شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للابواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Cool Box، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Isofix، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب سبويلر خلفي، وبها زر لـ شغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 11 مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 13 مليون و 200 ألف جنيه .