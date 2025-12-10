قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
20 مليون جنيه.. «الغندور» يحسم الجدل: الأهلي خارج الصفقة و«حمدان» يقترب من الزمالك
نجم الزمالك السابق: «الخلافات دمّرت المنتخب».. ورسالة نارية للرابطة واتحاد الكرة|فيديو
تفاصيل جديدة بشأن واقعة المتهم بتقطيع جثــ.ـة فتاة عين شمس إلى أجزاء بعد محاولة اغتصــ.ـابها
ما هي أفضل أوقات صلاة الاستخارة؟.. الإفتاء توضح
فرصة ذهبية للباحثين المصريين .. تمديد التقديم لمنح زيارات قصيرة الأجل حتى 30 ديسمبر
توتر دولي .. الرئاسة التايوانية تُحذّر: المناورات الصينية قرب اليابان «غير مقبولة»
حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب
حسام البدري: الكرة المصرية تحتاج خطة واضحة.. ودعم محمد صلاح «واجب» |فيديو
الدراما والتشويق يجتمعان .. ساندي مراد تكشف تفاصيل شخصيتها في «أولاد الراعي»
الصحة المغربية: وفاة 4 أطفال وإصابة 12 شخصًا في انهيار منزلين بمدينة فاس |صور
وفاة والدة وائل القباني نجم الزمالك السابق
«7 أو 8 لاعبين كانوا كافيين للفوز».. أسامة عرابي يفضح أزمة المنتخب الثاني بعد لقاء الأردن
سعر تويوتا سنشري 2026 في السعودية

إبراهيم القادري

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا سنشري موديل 2026، وتنتمي سنشري لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وزودت سنشري الجديدة بتجهيزات أكثر تطوراً، بالاضافة إلي ان سيارة سنشري دائماً مشروع تويوتا الأكثر رصانة وخصوصية .

وتم بناء سنشري الجديدة بروح الحرفية التقليدية وتركز على راحة الصف الخلفي، وبها تفاصيل دقيقة تنفذ ببطء واهتمام كما لو كانت قطعة يدوية.

الجيل الحالي من سنشري ظهر لأول مرة عام 2018، والنسخة الجديدة تأتي كتطوير محسن يحافظ على الأساسيات ويضيف لمسات عصرية دون المساس بالهوية الأصلية.

مواصفات تويوتا سنشري موديل 2026

زودت سيارة تويوتا سنشري موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، وظائف جديدة في نظام ما قبل التصادم، وتشمل القدرة على اكتشاف الدراجات النارية نهاراً إلى جانب المركبات والمشاة وراكبي الدراجات، مع تحسين الأداء عند التقاطعات، وبها مساعد نشط للقيادة والذي يتدخل مبكراً عندما يتوقع ظهور مخاطر مثل عبور المشاة أو اقتراب دراجة، ويدعم التوجيه والفرملة لمنع اقتراب السيارة أكثر من اللازم من مستخدمي الطريق أو السيارات المتوقفة .

بالاضافة إلي ان سيارة تويوتا سنشري موديل 2026 بها أيضا، شاشة مقاس 8 بوصه جديدة متوافقة مع نظام الملاحة المتصلة بالأقمار الصناعية .

محرك تويوتا سنشري موديل 2026

تستمد سيارة تويوتا سنشري موديل 2026 قوتها من محرك 8 سلندر سعة 5000 سي سي، بجانب نظام هايبرد، وينتجوا قوة مجمعة تصل إلي 431 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها دفع خلفي وتعليق هوائي متطور .

سعر تويوتا سنشري موديل 2026

تباع سيارة تويوتا سنشري موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 567 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات 

تاريخ تويوتا في صناعة السيارات بدأ عام 1933 كقسم في شركة نسيج، وأنتجت أول سيارة ركاب (طراز AA) في 1936، وبعدها تأسست شركة تويوتا موتور كوربوريشن ككيان مستقل في 1937، بقيادة كيشيرو تويودا، لتنمو من الإنتاج المحلي والاعتماد على التصميمات الغربية في البداية، إلى أن أصبحت عملاق عالمي يشتهر بالجودة والابتكار، مع إطلاق موديلات أيقونية مثل لاند كروزر عام 1951وكورولا عام 1966 وبريوس الهجينة عام 1997 .

شركة تويوتا تويوتا سنشري موديل 2026 السيارات السيدان الفاخرة سنشري موديل 2026 محرك تويوتا سنشري موديل 2026

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن

الطقس في مصر

الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: طقس بارد غدا وأمطار رعدية غزيرة تصل لحد السيول على مناطق من شمال البلاد

حالة الطقس

أمطار ورياح وصقيع تضرب تلك المحافظات الـ 72 ساعة المقبلة

معتز مطر

المؤبد لـ معتز مطر ومحمد ناصر والمشدد لـ 10 آخرين في قضية الهيكل الإداري

المتهمات

القبض على شخص و3 فتيات يمارسون الرذيلة بالإسكندرية

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

نصائح القومي لتنظيم الاتصالات .. بعد تحذير Google وApple لهجمات علي الهواتف

كوثر محمود نقيب التمريض

التمريض تطلق سلسلة حملات للتوعية بقانون المسئولية الطبية

رئيس الشركة القابضة ووفد النقابة

الموافقة على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمياه والصرف الصحي

بالصور

علاج «ألفا» الجديد يُظهر نتائج واعدة لمرضى سرطان الغدة الدرقية المقاوم لليود المشع

طبق شتوي دافئ .. طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة

يُعزّز المناعة ويُحارب البرد والإنفلونزا يوميًا.. تعرّف على فوائد الزنجبيل في الشتاء

مع برودة الشتاء .. طرق طبيعية فعالة لعلاج قشرة الشعر دون مواد كيميائية

حجز حسابات حسن شاكوش

أزمة نفقة وتجميد حسابات.. القصة الكاملة وراء حقيقة الحجز على أموال حسن شاكوش |فيديوجراف

جدل مباراة المثليين

جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

أحمد العوضي

10 آلاف جنيه لكل فائز .. أحمد العوضي يطرح مسابقة لجمهوره

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

