سعر تويوتا سنشري 2026 في السعودية

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا سنشري موديل 2026، وتنتمي سنشري لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وزودت سنشري الجديدة بتجهيزات أكثر تطوراً، بالاضافة إلي ان سيارة سنشري دائماً مشروع تويوتا الأكثر رصانة وخصوصية .

وتم بناء سنشري الجديدة بروح الحرفية التقليدية وتركز على راحة الصف الخلفي، وبها تفاصيل دقيقة تنفذ ببطء واهتمام كما لو كانت قطعة يدوية.

الجيل الحالي من سنشري ظهر لأول مرة عام 2018، والنسخة الجديدة تأتي كتطوير محسن يحافظ على الأساسيات ويضيف لمسات عصرية دون المساس بالهوية الأصلية.

مواصفات تويوتا سنشري موديل 2026

زودت سيارة تويوتا سنشري موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، وظائف جديدة في نظام ما قبل التصادم، وتشمل القدرة على اكتشاف الدراجات النارية نهاراً إلى جانب المركبات والمشاة وراكبي الدراجات، مع تحسين الأداء عند التقاطعات، وبها مساعد نشط للقيادة والذي يتدخل مبكراً عندما يتوقع ظهور مخاطر مثل عبور المشاة أو اقتراب دراجة، ويدعم التوجيه والفرملة لمنع اقتراب السيارة أكثر من اللازم من مستخدمي الطريق أو السيارات المتوقفة .

بالاضافة إلي ان سيارة تويوتا سنشري موديل 2026 بها أيضا، شاشة مقاس 8 بوصه جديدة متوافقة مع نظام الملاحة المتصلة بالأقمار الصناعية .

محرك تويوتا سنشري موديل 2026

تستمد سيارة تويوتا سنشري موديل 2026 قوتها من محرك 8 سلندر سعة 5000 سي سي، بجانب نظام هايبرد، وينتجوا قوة مجمعة تصل إلي 431 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها دفع خلفي وتعليق هوائي متطور .

سعر تويوتا سنشري موديل 2026

تباع سيارة تويوتا سنشري موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 567 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

تاريخ تويوتا في صناعة السيارات بدأ عام 1933 كقسم في شركة نسيج، وأنتجت أول سيارة ركاب (طراز AA) في 1936، وبعدها تأسست شركة تويوتا موتور كوربوريشن ككيان مستقل في 1937، بقيادة كيشيرو تويودا، لتنمو من الإنتاج المحلي والاعتماد على التصميمات الغربية في البداية، إلى أن أصبحت عملاق عالمي يشتهر بالجودة والابتكار، مع إطلاق موديلات أيقونية مثل لاند كروزر عام 1951وكورولا عام 1966 وبريوس الهجينة عام 1997 .