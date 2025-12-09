أول ظهور لسيارة نيسان فيرسا موديل 2027.. صور

تم الكشف عن نموذج أولي مكشوف لسيارة نيسان فيرسا (نيسان فيرسا) 2027، وهي سيارة السيدان المدمجة الصغيرة الأرخص من نيسان، مما يؤكد أنها ستحصل على تحديث جذري يتجاوز مجرد عملية تجميل بسيطة.

التقطت الصور أثناء تصوير ترويجي في المكسيك، مما يشير بقوة إلى أن الإطلاق الرسمي للجمهور أصبح وشيكًا، ربما خلال الأسابيع القليلة القادمة.

تصميم نيسان فيرسا جديد يحتفظ بالشكل الأساسي

على الرغم من التحديثات البصرية الجريئة، يبدو أن سيارة فيرسا الجديدة هي عملية إعادة تصميم كبيرة بدلاً من كونها نموذجًا جديدًا بالكامل، حيث تحتفظ بالهيكل الأساسي للجيل السابق الذي يعود لعام 2019.

تظهر الواجهة الأمامية تحولاً جذريًا في التصميم، حيث باتت مستوحاة من طراز مورانو، وتتميز بـ مصابيح أمامية LED مقسمة متصلة بلمسة نهائية سوداء لامعة، وشبكة أمامية أنحف بكثير من ذي قبل.

ومع ذلك، تشير ملاحظات إلى أن خط السقف والمظهر الجانبي يمثلان انتقالات واضحة من الطراز الحالي، مع الإبقاء على نفس الألواح المعدنية الأساسية.

على الرغم من أن التصميم الخلفي أقل إثارة من المقدمة، إلا أن التحديثات فيه لا تزال ملحوظة.

أُضيف زوج جديد من المصابيح الخلفية لمنح السيارة لمسة أكثر حدة، كما أُعيد تصميم الباب الخلفي قليلاً ليحمل حروف "Versa" كبيرة وواضحة.

وقد تم دمج لوحة الترخيص الآن في وضع منخفض داخل المصد الخلفي المُعدّل بدقة.

المنصة والمحرك المتوقع أن لسيارة نيسان فيرسا

من المرجح أن تظل نيسان فيرسا 2027 تعتمد على ركائزها الأساسية. ستعتمد السيارة على منصة نيسان V الحالية، وهي نفس المنصة التي استُخدمت في طرازات سابقة مثل كيكس.

ميكانيكيًا، من المتوقع عودة محرك السحب الطبيعي رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر، إلا أنه من المرجح أن يقترن حصريًا الآن بناقل حركة متغير باستمرار (CVT)، حيث تم إيقاف ناقل الحركة اليدوي من طراز الجيل الحالي.