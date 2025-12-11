قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد انتظام الدراسة داخل مدرسة «واقعة التعدي على مُعلم بالمقص»|صور
بعد إضافة الكشري.. أطباق عربية تتحول لأيقونة عالمية على قائمة اليونسكو
بعد إعلان انتشاره رسمياً.. أعراض فيروس H1N1 ونصائج ناجحة للعلاج
تعرف على أهم المراحل في تاريخ سيارة فورد موستانج
أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور
من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه
مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها
ذكرى رحيل محمود أبو زيد .. مبدع النصوص الإنسانية وعرّاب الشخصيات المُركّبة
مصر تدعو إلى إزالة العوائق وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البحر المتوسط
طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر
بث مباشر|رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات ويحضر المعرض الدولي لمخرجات البحوث
رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات
مروج حسني

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعًا بعد انتشار فيديو للطفل الكفيف زياد، طالب المرحلة الابتدائية بمدرسة أولاد ناجي حسين، خلال مشاركته في احتفال مدرسي، حيث خطف الأنظار بعفويته رغم فقدانه للبصر وإصابته بمرض العظام الزجاجية.


 

وأثار المقطع موجة تعاطف كبيرة دفعت جهات وأفرادًا للتواصل مع أسرته وتقديم مساعدات طبية واجتماعية عاجلة.


 

وكشف والد الطفل أن زياد يعاني من كسور متكررة ويحتاج لعملية جراحية معقدة، وسط ظروف معيشية صعبة تواجه الأسرة.


 

وأعلن محافظ أسيوط وأطباء متطوعون تبني حالته والعناية بعلاجه، وسط آمال بإنقاذ مستقبله وتحسين أوضاع أسرته.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

