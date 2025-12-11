طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعًا بعد انتشار فيديو للطفل الكفيف زياد، طالب المرحلة الابتدائية بمدرسة أولاد ناجي حسين، خلال مشاركته في احتفال مدرسي، حيث خطف الأنظار بعفويته رغم فقدانه للبصر وإصابته بمرض العظام الزجاجية.





وأثار المقطع موجة تعاطف كبيرة دفعت جهات وأفرادًا للتواصل مع أسرته وتقديم مساعدات طبية واجتماعية عاجلة.





وكشف والد الطفل أن زياد يعاني من كسور متكررة ويحتاج لعملية جراحية معقدة، وسط ظروف معيشية صعبة تواجه الأسرة.





وأعلن محافظ أسيوط وأطباء متطوعون تبني حالته والعناية بعلاجه، وسط آمال بإنقاذ مستقبله وتحسين أوضاع أسرته.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

