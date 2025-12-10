تُسيطر على السكر وتحمى القلب .. اكتشف فوائد نوع خضار شهير

تعد البسلة من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص وتنتشر في معظم البيوت المصرية في فصل الشتاء.

ووفقا لما جاء في موقع فري ويل هيلث تساعد البسلة في علاج بعض المشكلات الصحية

مفيدة للجهاز الهضمي



تحتوي البازلاء الخضراء على كمية كبيرة من الألياف وتشير الدراسات إلى أن الألياف تعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يقلل من خطر الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي كما تُضيف الألياف حجمًا للبراز والأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف يُقللون من احتمالية الإصابة بالإمساك .

إدارة أفضل للوزن



البازلاء غذاء منخفض السعرات الحرارية وإضافةً إلى ذلك، فإن محتواها العالي من البروتين والألياف يُشعرك بالشبع لفترة أطول، مما قد يُساعد في إدارة الوزن.

تُشير الدراسات إلى أن البروتين هو أكثر العناصر الغذائية الرئيسية إشباعًا، إذ يُمكن أن يُبطئ عملية الهضم ويُحفز الشعور بالشبع بعد تناوله كما ثبت أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف تُعزز فقدان الوزن.

دعم صحة القلب



قد يفيد قلبك بتناول المزيد من البازلاء فهي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للقلب، بما في ذلك الألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

وجدت مراجعة لـ 26 دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون أعلى نسبة من البقوليات ، مثل البازلاء، كانوا أقل عرضة بنسبة 10٪ للإصابة بأمراض القلب التاجية مقارنة بأولئك الذين يتناولون أقل نسبة من البقوليات.

ووجد الباحثون أن تناول 400 جرام من البقوليات أسبوعيًا يوفر الفائدة القلبية الوعائية المثلى.

تمنع ارتفاع نسبة السكر

يتميز البازلاء بانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم ، لذا لن يرتفع مستوى السكر في الدم بسرعة بعد تناولها.

ويمكن للألياف والبروتين الموجودة في البازلاء الخضراء أن تمنع ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مفاجئ ، مما قد يساعد في السيطرة على مرض السكري بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسات إلى أن المغنيسيوم الموجود في البازلاء قد يحمي من الإصابة بداء السكري من النوع الثاني .

