إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

سعر الذهب يرتفع بختام تعاملات الأربعاء

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم، بقيمة تتراوح بين 20 لـ 25 جنيها في الجرام، بعد تراجع بمنتصف بتعاملات الأربعاء.

وسجل الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا نحو 5615 جنيها للبيع مقابل 5690 جنيها  بالمنتصف.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر ختام التعاملات المسائية الأربعاء 10 ديسمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10-12-2025

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر  بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6440 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6415 جنيها .

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام  الذهب عيار 22 إلى 5905 جنيهات.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22  نحو 5880 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 5635 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 5615 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 4830 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم  إلى 4815 جنيها. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3755 جنيهًا. 

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 3745 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12  اليوم إلى  3220 جنيهات.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12  اليوم 3210 جنيهات.  

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر بيع  الجنيه الذهب اليوم حوالي 45080 جنيهًا.

وصل  سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 44920 جنيها.

سعر أوقية الذهب محليا

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 200305 جنيها.

سجّل سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 199595 جنيها.

سعر الذهب عالميا 

سجلت سعر أوقية الذهب نحو 4230 دولارا في تعاملات البورصة العالمية.

صورة أرشيفية

أرشيفية

