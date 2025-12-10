تراجع سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6410 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6390 جنيهات.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 5875 جنيهات.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 5855 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 5610 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 5590 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 4810 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4790 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3740 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3725 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3205 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3195 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 44880 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 44720 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب محليا

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 199420 جنيهات.

سجّل سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 198705 جنيها.

سعر أوقية الذهب عالميا

وبلغ سعر بيع أوقية الذهب في البورصة العالمية لنحو 4194.81 دولار.