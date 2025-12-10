رئيس الوزراء: لقاء إيجابي مع صندوق النقد وتوجيه رئاسي لزيادة النمو الاقتصادي

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن اليوم هناك لقاء مع بعثة صندوق النقد الدولي، لافتا إلى ان الأمور تسير بشكل إيجابي في هذا الأمر .

وأضاف رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بحزمة متكاملة لزيادة النمو الاقتصادي مؤكدا ان الحكومة تعمل على هذا الأمر.



وتابع رئيس الوزراء أنه افتتح امس مصنع جديد لإنتاج ضفائر كهرباء السيارات، وأنه خلال عامين ستقوم مجموعة ليوني بزيادة استثماراتها في مصر، وافتتاح مصنع آخر، مشيرا الى أنه التقى أحد العاملين بالمصنع خريج كلية تربية ورغم ذلك توجه الى العمل بالمصنع وأنه نموذج جيد للشباب.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن لدينا العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، لافتا إلى أن مؤسسة فيتش أعلنت رفع توقعتها لنمو للاقتصاد المصري.

وأشار مدبولي إلى أن هناك تحسنا في مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوافر العملة الأجنبية، كما توقعت المؤسسة حفاظ الجنية على استقراره أمام العملات الأجنبية.

وأضاف مدبولي أن البنك المركزي أعلن عن زيادة الاحتياطي الأجنبي إلى 50 مليار و216 مليون دولار، مؤكدا أن ذلك يتيح للقطاع الخاص أن يستفيد من التمويلات.

وتابع مدبولي أن مؤشر التضخم انخفض خلال هذا الشهر، مؤكدا أن السبب الرئيسي للانخفاض هو انخفاض اسعار الخضروات والسلع الغذائية، أن الحكومة سوف تصل الى المستهدف في نهاية عام 2026.