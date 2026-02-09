زعم جمعه لمعلومات استخباراتية.. الاحتلال: تصفية عنصر من حزب الله بجنوب لبنان

أعلنت قوات اللواء 300 التابعة للجيش الإسرائيلي، بقيادة الفرقة 91، القضاء على عنصر من حزب الله في منطقة عيطة الشعب جنوب لبنان، استناداً إلى معلومات استخباراتية جُمعت خلال الأشهر الماضية.

وأوضح الجيش أن هذا الشخص كان مسؤولاً عن جمع معلومات استخباراتية ضد القوات الإسرائيلية، كما كان يعمل على إعادة بناء البنية التحتية للتنظيم في المنطقة.

وأشارت التقارير إلى أن أنشطته تُعد انتهاكاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وتشكل تهديداً مباشراً للقوات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية، تابعة لحزب الله، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة على قرية قلا في جنوب لبنان.

وأضافت التقارير أن الحادث يأتي في إطار التوترات المستمرة على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، وسط ترقب لتطورات ميدانية إضافية في المنطقة.