بالأحمر.. كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام
رئيس الوزراء يكشف عن قيمة استثمارات مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة.. فيديو
ارتفاع في أسعار الذهب.. عيار 21 مفاجأة
مأساة الصلح تتحول إلى جريمة قتـ ل جماعي في فيصل| وشهود عيان: كان دائما يتدخل ليحل مشاكل الناس
البيطريين تكشف سبب ارتفاع أسعار الدواجن .. وتؤكد: الاستيراد يهدد الصناعة
جلسة إجرائية دون مناقشة وقائع بشأن التحقيق مع حلمي عبد الباقي
بإمضاء رسمي .. السويد تدعم أهالي غزة من داخل مصر
رئيس الوزراء: أبراج ومارينا المونت جلالة مشروع أيقوني على ساحل البحر الأحمر
بشرط .. إيران: مستعدون لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب
الممثلين بيطلعوا معاه حلوين.. محمد سامي يختار خالد يوسف لإخراج أول مشهد له ممثلا
اجتماعات وقرار جديد وتصريحات بمجلس النواب|ماذا فعل وزير التعليم قبل التعديل الوزاري بساعات؟
موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري
أخبار العالم

زعم جمعه لمعلومات استخباراتية.. الاحتلال: تصفية عنصر من حزب الله بجنوب لبنان

لبنان
لبنان
فرناس حفظي

أعلنت قوات اللواء 300 التابعة للجيش الإسرائيلي، بقيادة الفرقة 91، القضاء على عنصر من حزب الله في منطقة عيطة الشعب جنوب لبنان، استناداً إلى معلومات استخباراتية جُمعت خلال الأشهر الماضية.

وأوضح الجيش أن هذا الشخص كان مسؤولاً عن جمع معلومات استخباراتية ضد القوات الإسرائيلية، كما كان يعمل على إعادة بناء البنية التحتية للتنظيم في المنطقة. 

وأشارت التقارير إلى أن أنشطته تُعد انتهاكاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وتشكل تهديداً مباشراً للقوات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية، تابعة لحزب الله، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة على قرية قلا في جنوب لبنان.

وأضافت  التقارير أن الحادث يأتي في إطار التوترات المستمرة على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، وسط ترقب لتطورات ميدانية إضافية في المنطقة.

قوات اللواء 300 للجيش الإسرائيلي حزب الله جنوب لبنان معلومات استخباراتية

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

وزارة البترول

الانتهاء من إجراءات صرف زيادة المعاش التكميلى للعاملين بقطاع البترول خلال أيام| تفاصيل

....

بعد ساعات من تدشين الميثاق.. 30 طلبا للحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة

الرقابة المالية

الرقابة المالية تصدر نموذجا محدثا لعقد التأمين النمطي الجماعي لتغطية عملاء التمويل متناهي الصغر

بالصور

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

