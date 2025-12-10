بيع وشراء.. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا بختام اليوم الأربعاء

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات المتحدة، اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو6430 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6405 جنيهات.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 5895 جنيهات.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 5870 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 5625 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 5605 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 4820 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4805 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3750 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3735 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3215 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3205 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 45.000 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 44840 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب محليا

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 199950 جنيهات.

سجّل سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 199240 جنيها.

أسعار الذهب بدون مصنعية في السعودية اليوم الأربعاء:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 506.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 464 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 443 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 379.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 سجلت نحو 295.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 وصلت إلى نحو 253 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 15745.75ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3543.75 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم، الأربعاء، بدون مصنعية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 24 بلغت نحو 506.75 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 22 سجلت نحو 469.25 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 21 وصلت نحو 450 درهم.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 18 بلغت نحو 385.75 درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 14 سجلت نحو 298.50 درهم إمارتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 12 وصلت نحو 255.75 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 15761.75 دراهم إماراتية.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3600درهما إماراتيا.

سعر أوقية الذهب عالميا

وسجل سعر بيع أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4198.86 دولار.