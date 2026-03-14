للمرة الثانية خلال أسبوع.. الأردن يدين استهداف القنصلية الإماراتية في كردستان العراق

أدان الأردن، اليوم السبت، بأشدّ العبارات استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إقليم كردستان العراق الشقيق للمرة الثانية خلال أسبوع، مما أدّى إلى إصابة عنصرَيْن من أمن القنصلية، وأضرارِ في المبنى.

‏وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ضرورة احترام القانون الدولي، واتفاقيات جنيف لعام 1949، وفيينا لعام 1961 للعلاقات الدبلوماسية، بما يضمن حماية مقارّ البعثات الدبلوماسية وأعضائها.

‏كما أكّدت الوزارة تضامن الأردن ووقوفه المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

و من جانبها، أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الغادر بطائرة مسيّرة، الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق، وللمرة الثانية خلال أسبوع، والذي أسفر عن إصابة عنصرين من عناصر الأمن وأحدث أضراراً في مبنى القنصلية.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكًا صارخًا لكافة الأعراف والقوانين الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها، بما يشكل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين.

كما طالبت دولة الإمارات من حكومة جمهورية العراق الشقيق وحكومة كردستان العراق بالتحقيق في ملابسات هذا الهجوم لتحديد الجهات المسؤولة عنه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المتسببين.

وشددت الوزارة على رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الهجمات الغادرة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقًا للقوانين والأعراف الدولية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية؟ |التعليم توضح

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة .. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

أسعار الدواجن

آخر تحديث .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14-3-2026 | كل الأعيرة والجنيه

زعيم كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ في اتجاه البحر.. ماذا تقصد؟

رحمة محسن

قرار عاجل بشأن طليق رحمة محسن في قضية الفيديوهات الفاضحة

ترشيحاتنا

أرشيفية

توك شو| تقلبات جوية وسقوط أمطار..الخارجية الإيرانية تحذر إسرائيل .. خبير يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي ونظيره الإيرني

جانب من الحلقة

«وللنساء نصيب» يسلط الضوء على دعاء نوح عليه السلام| فيديو

صورة أرشيفية

خبير : تصريحات ترامب حول الحرب على إيران سياسية أكثر من العسكرية

بالصور

ضبط سائق سيارة نقل تسبب في سقوط اللافتة التحذيرية بكوبري الصاغة بعد يوم من افتتاحه

الشرقية
الشرقية
الشرقية

متحف تل بسطا بالزقازيق يستقبل 11 جولة إرشادية استفاد منها 197 طالب من ذوي الهمم

متحف تل بسطا
متحف تل بسطا
متحف تل بسطا

قفطان لافت.. شيماء سيف تخطف الأنظار رفقة زوجها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة جذابة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

فيديو

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان تثير الجدل.. والإعلامي عمر الحنبلي يحسم الأمر

جيسيكا عياد

بسبب جلسة كهربائية خاطئة.. وفاة شابة بسوهاج وزوجها يتهم مركزًا طبيًا بالإهمال

روح ماتت

أحمد العوضي يثير الجدل حول مصير شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي»

تصريحات كارولين عزمي

رغم رفضه في البداية.. كارولين عزمي تكشف كواليس دخولها التمثيل وأزمة «رأس الأفعى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد