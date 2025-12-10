لو بتفكر تتجوز.. بـ40 ألف جنيه اشتري شبكتك والشعبة تكشف مفاجآت

مع الارتفاعات المستمرة في أسعار الذهب عالميًا، يواجه الشباب المقبل على الزواج تحديًا كبيرًا في اقتناء المشغولات الذهبية، خاصة الشبكة ودبل الزواج.

وقدم نادى نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، نصائح عملية للشباب حول كيفية شراء الذهب بأسعار مناسبة دون التضحية بالجودة، مؤكدًا في الوقت نفسه استقرار الذهب كخيار استثماري آمن على المدى الطويل.

تصاميم ذهبية بأوزان منخفضة لتيسير الشراء

وأوضح نجيب، في تصريحات تلفزيونية، أن صاغة الذهب يقدمون مشغولات بأوزان منخفضة لتلبية احتياجات الشباب المقبل على الزواج، وذلك في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسعار مؤخرًا بسبب الأحداث العالمية.

كيفية شراء شبكة بسعر 40 ألف جنيه

وقال إن الشباب يمكنهم شراء شبكة بمبلغ يتراوح بين 40 و60 ألف جنيه حسب التصميم والوزن، مؤكدًا أن السعر المنخفض لا يعني انخفاض الجودة، وإنما يعتمد على تقليل الوزن لتيسير عملية الشراء.

كما شدد على أن شراء شبكة بمبلغ 10 آلاف جنيه غير ممكن، نظرًا لأن دبلة الزواج تبدأ عادة من 15 ألف جنيه.

الذهب استثمار آمن ومضمون

وأكد سكرتير شعبة الذهب السابق أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا للمستثمرين والمقبلين على الزواج على حد سواء، لافتا إلى أن الشخص الذي يشتري الذهب لا يخسر على المدى الطويل.

وأوضح نجيب أن أي انخفاض مؤقت في الأسعار غالبًا ما يتبعه ارتفاع لاحق، ما يجعل الذهب وسيلة فعالة للحفاظ على قيمة الأموال واستثمارها.

نصائح عملية للمقبلين على الزواج

اختيار المشغولات الذهبية ذات الأوزان الأقل لتتناسب مع الميزانية الشخصية دون المساس بالمظهر الجمالي.

متابعة السوق باستمرار لشراء القطع في أفضل الأوقات خاصة مع انخفاض الأسعار أحيانًا.

النظر للذهب كأصل استثماري طويل الأجل يمكن أن يوفر حماية ضد تقلبات السوق.

مقارنة بين الذهب المغشوش وغير المغشوش

الذهب غير المغشوش هو الذهب الحقيقي والخالص، سواء كان سبائك أو مشغولات، ويحتفظ بقيمته عند البيع والشراء حسب السعر العالمي للذهب.

هو آمن للاستثمار والزينة، ويضمن للمشتري الحصول على الوزن والقيمة الفعلية دون أي إضافات أو خداع.

أما الذهب المغشوش، فهو يحتوي على معادن أخرى مخلوطة مع الذهب لتقليل التكلفة، وقد يكون لامعًا أو يشبه الذهب الحقيقي لكنه أقل قيمة ويخسر بسرعة عند البيع.

شراء الذهب المغشوش يعرض الشخص للخسارة المالية ويكون غير موثوق للاستثمار أو للمناسبات المهمة مثل الزواج.