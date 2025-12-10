قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
12 مليار دولار.. طفرة مرتقبة في صادرات الغذاء المصرية
خاص .. حقيقة عودة أكرم توفيق وحمدي فتحي للنادي الأهلي
محافظ كفر الشيخ يفتتح تطوير مدرسة الشهيد أبو المجد القاضي بدسوق | صور
وفد كندي رفيع المستوى يتفقد منشآت سيناء الداعمة للجرحى والمساعدات لغزة
مقترحا دولة محايدة.. وزير خارجية لبنان يرفض زيارة طهران
وزيرة البيئة تكشف جهود الرقابة والمتابعة الميدانية للحد من التلوث والمخالفات الصناعية
المالية: إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات
بيوزعوا أوراق دعاية.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب بالبحيرة
شاهد.. إقبال كبير من الناخبين للتصويت في377 مقرا انتخابيا بالمنيا
الضرائب: حزمة التسهيلات الجديدة توفر مزايا للممولين وبطاقات مؤقتة للمتميزين
الوزراء يوافق على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء بجبل الزيت
زيارة مفاجئة لمحافظ أسوان بالمجمع الإستهلاكى بالشيخ هارون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لو بتفكر تتجوز.. بـ40 ألف جنيه اشتري شبكتك والشعبة تكشف مفاجآت

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع الارتفاعات المستمرة في أسعار الذهب عالميًا، يواجه الشباب المقبل على الزواج تحديًا كبيرًا في اقتناء المشغولات الذهبية، خاصة الشبكة ودبل الزواج. 

وقدم نادى نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، نصائح عملية للشباب حول كيفية شراء الذهب بأسعار مناسبة دون التضحية بالجودة، مؤكدًا في الوقت نفسه استقرار الذهب كخيار استثماري آمن على المدى الطويل.

تصاميم ذهبية بأوزان منخفضة لتيسير الشراء

وأوضح نجيب، في تصريحات تلفزيونية، أن صاغة الذهب يقدمون مشغولات بأوزان منخفضة لتلبية احتياجات الشباب المقبل على الزواج، وذلك في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسعار مؤخرًا بسبب الأحداث العالمية.

كيفية شراء شبكة بسعر 40 ألف جنيه 

وقال إن الشباب يمكنهم شراء شبكة بمبلغ يتراوح بين 40 و60 ألف جنيه حسب التصميم والوزن، مؤكدًا أن السعر المنخفض لا يعني انخفاض الجودة، وإنما يعتمد على تقليل الوزن لتيسير عملية الشراء.

كما شدد على أن شراء شبكة بمبلغ 10 آلاف جنيه غير ممكن، نظرًا لأن دبلة الزواج تبدأ عادة من 15 ألف جنيه.

الذهب استثمار آمن ومضمون

وأكد سكرتير شعبة الذهب السابق أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا للمستثمرين والمقبلين على الزواج على حد سواء، لافتا إلى أن الشخص الذي يشتري الذهب لا يخسر على المدى الطويل.

وأوضح نجيب أن أي انخفاض مؤقت في الأسعار غالبًا ما يتبعه ارتفاع لاحق، ما يجعل الذهب وسيلة فعالة للحفاظ على قيمة الأموال واستثمارها.

نصائح عملية للمقبلين على الزواج

اختيار المشغولات الذهبية ذات الأوزان الأقل لتتناسب مع الميزانية الشخصية دون المساس بالمظهر الجمالي.

متابعة السوق باستمرار لشراء القطع في أفضل الأوقات خاصة مع انخفاض الأسعار أحيانًا.

النظر للذهب كأصل استثماري طويل الأجل يمكن أن يوفر حماية ضد تقلبات السوق.

مقارنة بين الذهب المغشوش وغير المغشوش 

الذهب غير المغشوش هو الذهب الحقيقي والخالص، سواء كان سبائك أو مشغولات، ويحتفظ بقيمته عند البيع والشراء حسب السعر العالمي للذهب. 

هو آمن للاستثمار والزينة، ويضمن للمشتري الحصول على الوزن والقيمة الفعلية دون أي إضافات أو خداع.

أما الذهب المغشوش، فهو يحتوي على معادن أخرى مخلوطة مع الذهب لتقليل التكلفة، وقد يكون لامعًا أو يشبه الذهب الحقيقي لكنه أقل قيمة ويخسر بسرعة عند البيع. 

شراء الذهب المغشوش يعرض الشخص للخسارة المالية ويكون غير موثوق للاستثمار أو للمناسبات المهمة مثل الزواج.

أسعار الذهب اقتناء المشغولات الذهبية سكرتير عام شعبة الذهب السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

خالد الغندور

20 مليون جنيه.. «الغندور» يحسم الجدل: الأهلي خارج الصفقة و«حمدان» يقترب من الزمالك

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

حسين الشحات

25 مليون جنيه في الموسم.. تفاصيل عرض الأهلي لحسم مستقبل حسين الشحات

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

محمود الخطيب

الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»

ترشيحاتنا

رسالة ردع واضحة.. مرصد الأزهر يُشيد بحكم القضاء المصري في واقعة التعدي على أطفال الإسكندرية

مرصد الأزهر يُشيد بحكم القضاء المصري في واقعة التعدي على أطفال الإسكندرية

فتاوى

فتاوى وأحكام| هل الوضوء بالماء الدافئ في الشتاء أقل ثوابا من البارد؟.. هل يجوز أداء صلاة الفجر فور سماع الأذان مباشرة؟

لجنة مشتركة من وزارتي السياحة والآثار والأوقاف تقومان بجولة تفقدية للمراجعة الشاملة لشارع باب البحر بحي باب الشعرية بالقاهرة ضمن خطتها لصون المساجد الأثرية

لجنة مشتركة من وزارتي السياحة والأوقاف لصون المساجد الأثرية بحي باب الشعرية

بالصور

أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط

أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط
أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط
أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط

لماذا نبحث عن الدراما السوداء؟.. سر انتشار الترندات الحزينة في 2025

لماذا يبحث عن الدراما السوداء؟ تحليل لظاهرة الترندات الحزينة في 2025
لماذا يبحث عن الدراما السوداء؟ تحليل لظاهرة الترندات الحزينة في 2025
لماذا يبحث عن الدراما السوداء؟ تحليل لظاهرة الترندات الحزينة في 2025

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025.. حقائق صادمة

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025
تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025
تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025

تحول الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية.. خطة الـ21 يوما لتغيير حياة المرأة العاملة

هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية

فيديو

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد